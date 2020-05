Distanziamento, ora è 2 metri?/ Norme dal 18 maggio: gli esercenti protestano

Pubblicità

L’Italia riparte, ma per farlo aumenta ancora di più il distanziamento sociale, che dal 18 maggio dovrà essere in molti casi di due metri. Potremmo parlare di fase 3 a partire da lunedì prossimo, visto che saranno previste le riaperture di molte categorie di attività commerciali e torneranno anche le Sante Messe con la presenza del popolo ma, per ridurre al minimo il rischio di un aumento dei contagi, ad aumentare saranno le distanze stabilite per legge da rispettare per il distanziamento sociale, con tutte le difficoltà che questo comporterà.

Per non sbagliare, c’è chi sta dotando i propri dipendenti di un braccialetto elettronico che si mette a suonare quando si scende sotto la distanza minima obbligatoria stabilita per legge. Il dispositivo anti contagio è stato realizzato da una società marchigiana ed è stato adottato a Roma da una importante azienda edile con 200 dipendenti.

Inevitabile però pensare al braccialetto dei detenuti in libertà vigilata e il paragone “lavoratore-detenuto” porta con sé uno strascico di polemiche ed interrogativi anche etici non indifferenti. In ogni caso, la ripartenza sembra tutta in salita, anche perché il metro di distanziamento sembra non bastare più e ciò rischia di essere un problema non da poco per molte attività che si apprestano a riaprire dopo la chiusura forzata per la quarantena da Coronavirus.

DISTANZIAMENTO SOCIALE: NORME E PROTESTE

Ad esempio per bar e ristoranti il distanziamento richiesto è ben maggiore: secondo le linee guida dell’Inail, questi esercizi devono garantire ai loro clienti una superficie di quattro metri quadrati, due per due. Al ristorante la regola base è la distanza di due metri tra un tavolo e l’altro, mentre tra commensali “deve essere sufficiente a evitare la trasmissione di droplets”, cioè le ormai celebri goccioline di saliva che possono trasmettere il contagio da Coronavirus.

Capienza dunque drasticamente ridotta e il rischio è quello di lavorare in perdita, anche perché con tutti i paletti da rispettare (pur giustamente) non si potrà certo dire che andare a mangiare al ristorante sarà un piacere. Anche dal parrucchiere tra le poltrone ci dovranno essere almeno due metri di distanza, così come tra ogni cliente delle palestre, mentre rimarranno proibiti saune, bagni turchi e idromassaggi.

Per le funzioni religiose gli epidemiologi hanno previsto una distanza di sicurezza tra i fedeli di almeno un metro e mezzo, un piccolo “sconto” che comunque è superiore al metro che ci ha “accompagnati” per settimane. Nulla rispetto alle spiagge, dove l’Inail ha indicato una distanza minima tra gli ombrelloni di almeno 5 metri, facendo insorgere molti operatori del settore che già temono un’estate disastrosa. La “guerra del metro” sulle coste italiane è già iniziata e c’è il rischio che ogni Regione faccia a modo suo.



