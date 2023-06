Distributore automatico per trovare un fidanzato/ “Numero di telefono dentro lattine”

In Giappone è stato installato un distributore automatico per chi cerca un partner – uomo o una donna – di cui innamorarsi e con cui passare il resto della propria vita. Questa curiosa iniziativa arriva dal quartiere Kamata di Tokyo ed è diventata in poco tempo virale in tutto il web. Ma come funziona e in che modo questo distributore promette di far incontrare due anime gemelle?

Si tratta di un vero e proprio distributore automatico, da cui si può acquistare per la cifra di 1.000 yen (poco meno di 7 euro secondo il cambio attuale) una lattina rosa per le donne e gialla per gli uomini. All’esterno di ogni lattina è presente l’età del candidato findanzato che si intende andare a conoscere, senza però altri dati in modo da tutelarne la privacy. A questo punto, dentro la lattina è presente un numero di telefono: si tratta del contatto di un’azienda che si occupa di gestire questi incontri, che ha installato questo distributore automatico e che ha la sua sede nel medesimo edificio. A questo punto è quindi possibile recarsi direttamente nella sede dell’azienda, dove si potrà vedere una foto e conoscere maggiori dettagli sul futuro fidanzato che si è scelto grazie alla lattina appena acquistata. Se questo primo “incontro” convince, per un prezzo più alto è possibile ottenere un incontro di persona, solitamente una cena, oppure avere il rimborso dei 1.000 yen spesi.

A Tokyo, in Giappone, da diversi mesi è stato installato un distributore automatico per chi è alla ricerca di un partner romantico, uomo o donna che sia. Qui è possibile acquistare una lattina, corrispondente a una determinata persona, e procedere per gradi a organizzare un incontro con il supporto di un’agenzia. L’iniziativa, già virale sui social a cominciare da Twitter, sembra rivolgersi soprattutto alle persone di mezza età, sulla base delle anagrafiche presenti su ogni lattina. Soprattutto, sembra che questo distributore automatico vada puntualmente a ruba.

Nella società giapponese è sempre più difficile incontrare un fidanzato (o una fidanzata) e in generale stringere relazioni sociali, così questo distributore automatico – un oggetto peraltro molto comune e frequente nel Paese, in cui è possibile acquistare una grande varietà di prodotti – si pone come tentativo di facilitare gli incontri tra anime affini. In passato, l’agenzia che ha installato questo distributore chiedeva una tassa di circa 2.000 euro in caso di matrimonio, ma sembra che ora questa clausola sia decaduta.













