Distrugge 3 auto con una mazza e resiste all’arresto/ Marocchino fermato da polizia

Un ragazzo è stato arrestato in quel di Milano dopo aver compiuto un gesto folle: stava distruggendo delle auto ferme in sosta con una mazza da baseball. L’episodio, riportato nelle scorse ore dai principali organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, si è verificato di preciso in un parcheggio situato in viale Mar Ionio nel capoluogo lombardo, zona dello stadio San Siro. Evidentemente qualcuno si è accorto di quanto stesse accadendo, vedendo appunto il giovane, un 29enne originario del Marocco, colpire ripetutamente più auto. A quel punto sono intervenute le forze dell’ordine, di preciso gli agenti della Questura di Milano, che hanno fermato “con non poca fatica” sottolinea l’agenzia Ansa, lo stesso delinquente, arrestandolo con le accuse di danneggiamento aggravato. Una volta portato in caserma e prese le sue generalità, si è scoperto che lo stesso avesse già dei precedenti penali. Poco prima dell’arrivo degli agenti della polizia aveva buttato la mazza in un guardino, poi ritrovata in seguito dagli stessi poliziotti.

DANNEGGIA AUTO CON MAZZA DA BASEBALL: EPISODIO SIMILE A CATANIA POCHI GIORNI FA

Il 29enne, come riferito da varie fonti, stava passeggiando per le strade di Milano a petto nudo, e con la mazza da baseball ha danneggiato tre auto. Inoltre, in un’altra mano, teneva un cane di grossa taglia, quasi come per autodifesa. L’arresto è avvenuto attorno alle ore 22:30 di ieri sera, dopo che le forze dell’ordine avevano ricevuto una segnalazione: l’uomo è stato denunciato a piede libero anche per resistenza a pubblico ufficiale. Non è la prima volta che episodi simili accadono. Tre giorni fa, ad esempio, un colombiano di 22 anni era stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Aci Castello, in provincia di Catania (Sicilia), dopo aver tentato di importunare i passanti, e aver danneggiato due auto ferme in sosta. Anche in quell’occasione erano scattate le manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, minacce e percosse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA