Disturbi alimentari in crescita: boom post pandemia/ Si abbassa l’età media

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 21, un numero verde nazionale di psicologi e nutrizionisti risponde alle chiamate di tanti giovani alle prese con disturbi alimentari. Le richieste sono aumentate vertiginosamente negli ultimi anni, come sottolinea La Stampa. Sono oltre 3 milioni i pazienti in cura, di cui 1.4 milioni di nuovi casi solo nel 2022. La metà soffre di anoressia, il 20.2% di obesità, il 19.9% di bulimia e l’1.9% di Arfid, disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo. Tra gennaio e maggio sono arrivate 817 chiamate più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2022.

Vaccino Pfizer contro RSV approvato da FDA/ Per gli over 60, arriva entro fine 2023

Ad utilizzare il numero verde sono per la maggior parte donne, l’87%. Il 51% delle persone che si rivolgono al servizio non aveva mai chiesto aiuto in precedenza. Per molti, dunque, è un primo passo. Il 47% delle chiamate arriva da parte dei genitori, il 44% da parte degli interessati. Nel 9% sono amici o partner a chiamare. I numeri sono quelli di “un’epidemia nascosta”, come sottolinea proprio La Stampa.

Usa, farmaco Adderal irreperibile: cala produttività americani/ Serve per contrastare ADHD

Scende l’età media

I disturbi alimentari sono in crescita costante ma come sottolinea La Stampa, dopo la pandemia 38 strutture sono state chiuse senza mai essere riaperte. Nel 2019 erano infatti 164, ora sono 126. Nel 2022 sono stati 3.158 i decessi per disturbi alimentari o della nutrizione, ossia nove al giorno. A morire, spesso, sono giovani inconsapevoli che non chiedono aiuto, non hanno accesso alle cure e non vengono neppure spinti da chi è loro vicino. A spiegarlo è Laura Dalla Ragione, dirigente del numero verde e della Rete per i Disturbi per Comportamento Alimentare della Usl dell’Umbria.

Macchina per dialisi curerà insufficienza epatica/ "Eviterà trapianti di fegato"

“È un’epidemia nascosta. Si può di più dove scarseggiano o non ci sono centri specializzati”, dunque al Sud. È intanto scesa anche l’età media tra i giovanissimi: gli Under 14 sono il 20% ma ci si ammala anche dagli 8 anni. E mentre diminuisce la diffusione dei disturbi tra le adolescenti, aumenta quella nella popolazione maschile junior. E i social amplificano tutto ciò, con profili che incitano a scelte radicali sul piano alimentare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA