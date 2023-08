Disturbo bipolare, un test del sangue per la diagnosi/ Prevede anche l’efficacia della terapia al litio

Un esame del sangue sviluppato dai neurobiologi dell’Università di Haifa permette di identificare le persone affette da disturbo bipolare e prevedere l’efficacia del litio, il farmaco somministrato come trattamento. La malattia mentale provoca cambiamenti insoliti nell’umore e nell’energia, nei livelli di attività e nella concentrazione, rendendo difficile anche il semplice svolgimento delle attività quotidiane. Chi ne è affetto può sentirsi pieno di energia e felicità, avere grandi progetti e dopo un istante, cambiare rapidamente umore. Spesso le persone bipolari sono distratte, irritate o agitate.

Le persone con disturbo bipolare sperimentano drammatici cambiamenti di umore che possono includere periodi di depressione e mania: infatti, spesso chi è affetto da bipolarismo avrà anche episodi depressivi. I sintomi di un episodio maniacale o ipomaniacale includono la facilità alla distrazione, avere un ridotto bisogno di dormire, deliri o allucinazioni del sonno, un umore elevato, comportamenti a rischio impulsivi, aumento del desiderio sessuale, irritabilità, ostilità o aggressività, agitazione fisica e movimento implacabile, pensieri frenetici e discorsi eccessivi, che spiegato dal Jerusalem Post.

Possibile prevedere anche l’efficacia del litio

Lo studio dell’Università di Haifa è stato appena pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry, che fa parte del gruppo Nature. Il titolo dell’articolo è “I geni delle immunoglobuline espresse nelle linee cellulari linfoblastoidi discernono e predicono la risposta al litio nei pazienti con disturbo bipolare“. Il test può diagnosticare il disturbo bipolare in pochi giorni e con un costo relativamente basso, ma non solo: riesce anche a prevedere l’efficacia del litio, consentendo agli psichiatri di regolare il farmaco individualmente, come spiegato dal dottor Shani Stern, autore dello studio. Il suo team di ricerca, del quale hanno fatto parte anche Liron Mizrahi e Ashwani Choudhary del Dipartimento di Neurobiologia Sagol dell’Università di Haifa, ha lavorato con la Dalhousie University di Halfax in Canada e il Salk Institute di La Jolla, in California.

Secondo i ricercatori, però, vista la stretta somiglianza con la depressione maniacale e altri disturbi, esiste il rischio di diagnosi errate. Lo studio ha esaminato le cellule di tre diversi gruppi di popolazione: persone che non soffrono di disturbo bipolare; persone che soffrono di disturbo bipolare e che rispondono al trattamento con litio; e le persone affette dal disturbo che non rispondono al litio. Utilizzando la biologica molecolare combinata con piattaforme di simulazione biofisica, elettrofisiologica e numerica, sono stati esaminati i globuli bianchi isolati. Nella seconda fase i ricercatori hanno estratto l’RNA dalle cellule per capire quali geni sono espressi in ogni popolazione. “La scoperta più significativa è che nelle persone affette da disturbo bipolare è stata riscontrata una differenza a livello di espressione dei geni dei recettori per gli anticorpi; questo può spiegare l’alto tasso di comorbilità. Esiste una correlazione nota tra vari disturbi psichiatrici e morbilità accessoria”, ha osservato Stern.











