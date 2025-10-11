Le politiche del lavoro potrebbero avere un ruolo importante per cercare di contrastare le disuguaglianze sociali e di reddito

Quali sono le conseguenze su persone e società di salari reali bassi e di produttività stagnante? Ci sono ancora opportunità per cambiare la propria posizione sociale? C’è la possibilità di migliorare la propria condizione? Il lavoro è ancora uno strumento di affermazione e di realizzazione di se stessi?

Ocse ha di recente pubblicato un report statistico sulle disuguaglianze nei Paesi aderenti che aiuta a rispondere a queste domande. Il report si intitola “Avere e non avere, come ridurre le differenze di opportunità”. Il titolo richiama l’amletico essere o non essere, visto che il problema delle differenti opportunità resta grave.

Fringe benefit/ Ipotesi esenzione fino a 4.000€: chi sono i fortunati?

Ocse misura la diseguaglianza complessiva dei redditi che dipende da fattori non controllabili dagli individui, come ad esempio la regione in cui si nasce, il reddito e la posizione sociale della famiglia e il genere. Si tratta chiaramente di fattori ereditati, che per nulla dipendono dalla volontà e dalle capacità individuali.

Rinnovo CCNL cooperative sociali/ Più soldi nelle tasche dei pedagogisti

Le disuguaglianze in termini di opportunità sono naturalmente collegate con quelle dei redditi. I Paesi che presentano maggiori ineguaglianze non sono solo quelli più poveri: gli Stati Uniti presentano diseguaglianze assolute, e di opportunità, molto elevate. In altre parole: se nasci povero probabilmente resti povero e molto più povero di chi nasce ricco.

L’Italia si trova in una posizione sopra la media Ocse con livelli di disuguaglianza delle opportunità medio alto.

Il report è molto ricco e dettagliato e naturalmente dedica molto spazio a educazione e mercato del lavoro. Chi nasce in regioni e nazioni con redditi bassi ha meno probabilità di veder crescere i propri redditi in futuro. Le disuguaglianze fra i tassi di occupazione delle differenti regioni restano persistenti nel tempo.

Riforma pensioni 2025/ Aumento graduale dei requisiti verso Quota 43 (ultime notizie 11 ottobre)

Le regioni più povere hanno anche meno servizi a disposizione: la qualità della formazione scolastica è più bassa (quando viene misurata con metodi standard), c’è meno possibilità di accedere ai servizi per il lavoro e la formazione. I redditi bassi delle famiglie di provenienza spesso non consentono ai giovani di accedere a una formazione di qualità.

Insomma, le diseguaglianze sul mercato del lavoro generano una spirale al ribasso che consolida la mancanza di opportunità, a meno che non intervengano politiche a favore delle famiglie, dei giovani e delle donne che cerchino di ridurre i gap all’origine. Il che significa investire di più in educazione, formazione e servizi per l’infanzia.

Il giudizio di Ocse è impietoso invece sulle politiche di redistribuzione dei redditi, vale a dire su sussidi e pensioni. L’effetto di questi strumenti è paralizzante, cioè “paga” le diseguaglianze che trova e non risolve i problemi di fondo che mantengono fermo l’ascensore sociale.

Le disuguaglianze di opportunità nei Paesi Ocse nel loro complesso stanno crescendo e la convergenza sta avvenendo in negativo: tutti i Paesi sono più simili fra di loro, ma verso il peggio, con maggiori disuguaglianze e meno opportunità di mobilità sociale.

Se torniamo alle domande iniziali, la risposta resta positiva: il lavoro è ancora il principale strumento di mobilità sociale, ma le politiche del lavoro, dell’educazione e della formazione sono necessarie a dare maggiori opportunità a chi ne ha di meno per nascita.

Valutare una politica del lavoro dovrebbe includere anche l’incidenza che questa ha sulla mobilità sociale, sulla capacità che ha di far uscire da condizioni di disparità, non limitandosi a misurare risultati di breve periodo, importanti ma spesso temporanei. Il report di Ocse è un richiamo ad avviare politiche che incidano sulle cause della disparità sociale.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI