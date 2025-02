Ditonellapiaga torna al Festival di Sanremo 2025 come ospite e protagonista nella serata dei duetti – cover di venerdì 14 febbraio 2025. La cantante di “Chimica” canterà il brano “Un tempo piccolo” con Willie Peyote e Federico Zampaglione dei Tiromancino. Un duetto che si preannuncia davvero speciale come una dedica – tributo al grandissimo Franco Califano. Si tratta di un ritorno alla kermesse canora della musica italiana per la cantante che nel 2022 ha conquistato critica e pubblico con il brano tormentane “Chimica” in coppia con Donatella Rettore. Dalla pagine de Il Messaggero ha confessato: “in quel Sanremo ho dovuto imparare tante cose in pochissimo tempo”. Una partecipazione che ha sicuramente cambiato la sua vita artistica e di cui ha un ricordo bellissimo e parole di grande stima ed affetto per Rettore: “mi ha dato tanto spazio sul palco dell’Ariston: non era scontato”.

DUETTO WILLIE PEYOTE, TIROMANCINO E DITONELLAPIAGA, COVER: UN TEMPO PICCOLO / "Ho voluto farla perchè..."

Una sorta di debutto nazionale per Ditonellapiaga che ha avuto poi il grande onore di lavorare e collaborare con Ornella Vanoni in una nuova versione di “Ti voglio”: “è una canzone del 1977 anche allora erano disinibite le donne”.

Ditonellapiaga, chi è e perchè si chiama così

Margherita Carducci è questo il vero nome di Ditonellapiaga, la cantautrice italiana che è cresciuta ascoltando sempre icone pop di epoche diverse dalla sua. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo ha pubblicato due album: “Camouflage” e “Flash”, un disco in cui ha collaborato con grandi realtà della musica contemporanea. “E’ un disco di contrasti” – ha ammesso Margherita cresciuta nel mito di Raffaella Carrà e di super star come Madonna o Beyoncé. Prima di svolare nel mondo della musica ha lavorato anche come cameriera e baby sitter.

Ma passiamo al suo nome: come è nato Ditonellapiaga? A rivelarlo è stata proprio la cantante ospite di Radio Deejay: “il nome nasce dal nome Instagram” anche se in realtà tutto è nato quando entrando in un locale di un amico è stata apostrofata così. “Anvedi, è entrata Ditonellapiaga” – ha raccontato la cantante precisando – “mi è piaciuto sentirlo e l’ho tenuto”.