Ditonellapiaga, chi è il fidanzato?/ La cantante: “Io al suo posto faticherei a stare con me”

La cantante romana Ditonellapiaga, nome d’arte di Margerita Carducci, è tra gli artisti in scaletta del Concertone del Primo Maggio a Roma, l’artista ha spesso rivelato in molte interviste alcuni particolari e curiosità sulla sua vita privata. Tuttavia, per quanto riguarda la situazione sentimentale è stata sempre piuttosto riservata rilasciando rare dichiarazioni che riguardano la sua relazione attuale. Quello che è certo, è che ha un fidanzato, anche se il nome è stato sempre mantenuto segreto, anche perchè il partner non sarebbe molto interessato a comparire sulle scene e preferisce rimanere fuori dai riflettori. Spesso però compare agli eventi per accompagnare la cantautrice agli show e alle presentazioni ufficiali.

In occasione della partecipazione a Sanremo 2022, per il quale ha duettato con Donatella Rettore presentando il brano Chimica, la cantante era stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo e aveva risposto ad alcune domande sul rapporto suo fidanzato. Elogiandone particolarmente le capacità di reistenza, soprattutto perchè, come aveva detto: “Credo sia strano stare accanto ad una donna che improvvisamente va a Sanremo“, aggiungendo: “Io al posto suo avrei faticato a stare con me, lui invece non si fa spaventare da certe cose che altri uomini potrebbero cogliere come segnali di pericolo“.

Fidanzato di Ditonellapiaga, chi è, la cantante: “Ho un ragazzo, sono molto contenta di stare con lui”

Ditonellapiaga, ha parlato a volte del suo rapporto sentimentale con il fidanzato, che da molti anni la supporta sul lavoro e nella vita privata. Anni fa aveva ammesso di essere innamorata e felicemente in coppia, affermando: “C’è qualcuno nella mia vita: ho un ragazzo. Sono molto contenta di stare con lui perché è una persona molto di supporto“. Anche se i dettagli più specifici non sono mai emersi, neanche per quanto riguarda il nome del partner. Una scelta, quella della cantautrice che rispecchia il suo atteggiamento sempre molto riservato, come confermano anche le sue pagine social, nelle quali condivide quasi esclusivamente post che riguardano la sua attività musicale.

Del fidanzato di Ditonellapiaga però si sa, come ha confermato la stessa artista romana, che non fa il suo stesso lavoro, e che forse anche per questo vuole restare in anonimato. Tuttavia, a Verissimo Ditonellapiaga aveva raccontato che: “È molto appassionato di musica“. E soprattutto non ha avuto paura di affrontare alcune situazioni che dopo il successo improvviso possono essere strane come ad esempio il fatto di essere riconosciuti dai fan: “Anche andare in giro con i fan che mi riconoscono, non ero abituata anche se tutti sono molto carini”.











