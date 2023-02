Ditonellapiaga, chi è il fidanzato?/ “Mi supporta molto, non fa il mio stesso lavoro”

Ditonellapiaga, una delle rivelazioni della musica italiana in occasione del Festival di Sanremo 2022, al quale prese parte in compagnia di Donatella Rettore con il brano “Chimica”, ha un fidanzato e in molti si domandano di chi si tratti. L’artista tiene molto alla sua vita privata e tende a essere riservata sugli aspetti sentimentali che la riguardano, anche se qualcosa si era fatto sfuggire in occasione dell’ospitata nello studio di “Verissimo”, avvenuta lo scorso aprile. Silvia Toffanin, padrona di casa, con la discrezione che la contraddistingue, le aveva domandato in tale circostanza se ci fosse l’amore nella sua vita e Ditonellapiaga non si era sottratta alla risposta, rivelando di avere un fidanzato.

Queste erano state le sue parole: “L’amore va bene, c’è qualcuno nella mia vita. Non amo parlarne in via ufficiale, però ho un ragazzo. Sono molto contenta di stare con lui perché è una persona molto di supporto”. Sembra che il fortunato non faccia parte del mondo dello spettacolo e della canzone, perlomeno stando a quanto aggiunto proprio da Ditonellapiaga: “Lui non fa il mio stesso lavoro, però è appassionato di musica. Credo sia strano stare accanto a una donna che improvvisamente fa Sanremo”.

DITONELLAPIAGA, CHI È IL SUO FIDANZATO? LEI: “AL POSTO SUO AVREI FATICATO A STARE CON ME”

Il fidanzato di Ditonellapiaga, insomma, è “top secret“, soprattutto per il forte desiderio di privacy che permea la cantante, la quale ha scelto di condividere con i suoi fan sui social soprattutto gli aspetti professionali della sua vita, serbando nel proprio animo quelli che riguardano i sentimenti.

Per il suo partner, la giovane ha speso parole al miele, elogiandone anche la “resistenza” nel rapporto: “Io al posto suo avrei faticato a stare con me, lui invece non si fa spaventare da certe cose che altri uomini potrebbero cogliere come segnali di pericolo”. Da quell’intervista concessa a “Verissimo”, Ditonellapiaga non ha più parlato d’amore e non sono seguiti quindi aggiornamenti di alcun tipo circa la sua relazione con il fidanzato, probabilmente basata anche su “una questione di chimica…”.

