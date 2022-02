Ditonellapiaga, chi è/ “Il nome? Provocatorio come mia musica: e poi suonava bene…”

Questo pomeriggio torna l’appuntamento con “Domenica In” su Rai 1 e, come già accaduto lo scorso weekend all’indomani della serata finale del Festival di Sanremo che aveva visto trionfare la strana coppia formata da Mahmood e Blanco, anche stavolta il salottino tv di “zia” Mara Venier ospiterà uno spazio interamente dedicato non solo alla kermesse festivaliera e alle polemiche attorno alle serate del Teatro Ariston ma anche ai suoi protagonisti. Infatti nell’odierna puntata del rotocalco della domenica ci sarà spazio anche per un’altra strana coppia, ovvero quella che con Donatella Rettore e Ditonellapiaga ha portato in concorso la coinvolgente “Chimica”.

Ditonellapiaga, significato e nome vero/ È fidanzata? Amica di Victoria dei Maneskin

Ma se della 66enne cantautrice veneta sappiamo vita, morte, miracoli e hit, meno nota la grande pubblico è la 25enne artista capitolina con cui -pare- vi sarebbe stato qualche screzio alla vigilia del Festival e poi all’indomani. Nata il 5 febbraio 1997 all’anagrafe col nome di Margherita Carducci, Ditonellapiaga ha cominciato la sua fin qui breve carriera nel mondo della musica, e segnatamente dell’indie-pop, solo nel 2020: da lì è stata una sorta di piccola escalation che quest’anno l’ha portata a esordire a Sanremo con la Rettore, a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione del suo primo ep, “Morsi”, di cui è uscita in seguito anche una versione remix e poi dalla recente presentazione di “Camouflage”, sua opera prima.

Significato "Chimica" Ditonellapiaga e Donatella Rettore/ Canzone "Irriverente e divertente"

DITONELLAPIAGA, “IL MIO NOME? PROVOCATORIO COME LA MIA MUSICA: CERCAVO QUALCOSA CHE…”

Ma a cosa si riferisce lo strano moniker che la Carducci ha scelto per presentarsi al grande pubblico e cosa sappiamo della fresca 25enne romana (che ha compiuto gli anni proprio durante il Festival di Sanremo)? Se della sua carriera si è detto, poco si conosce invece della sfera privata di Ditonellapiaga: nonostante una crescente fanbase che segue i suoi profili social, della ragazza si sa che è molto amica di Victoria dei Maneskin e che al momento pare essere single. Insomma, nonostante la “chimica” dance ed esplosiva mostrata in coppia con la Rettore, pare che la Carducci sia molto riservata sul suo privato anche se sorprende la spiegazione del suo nome d’arte.

Ditonellapiaga "Nessuna lite con Donatella Rettore"/ "Confronti normali, lei è dolce"

Dato che molti da tempo si scervellavano sul significato recondito di “Ditonellapiaga”, la diretta interessata ha spiegato con molta semplicità che tutto è nato alla scelta del nome su Instagram: secondo Margherita, infatti, si tratta di un nome bizzarro e che al momento della scelta le ‘suonava’ bene, motivo per cui ha deciso di tenerlo. “Come la mia musica è un po’ provocatorio” ha spiegato, aggiungendo che tutto ciò è avvenuto grazie al consiglio di un amico. E pensare che agli inizi la stessa Carducci non sapeva cosa scegliere: “Non riuscivo a trovare alcun nome che rispecchiasse me e la mia musica…” aveva raccontato al magazine di settore ‘Rolloing Stone’, poi… E sarà il suo moniker anche in futuro? Forse: “Nel momento in cui vorrò fare altro nella vita allora forse userò il mio nome vero: per ora volevo un alias in cui mettere tutte le mie bizzarrie”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA