Ditonellapiaga: chi è, significato nome e fidanzato?/ Dai locali romani al Festival di Sanremo 2022

Chi è Ditonellapiaga e carriera: il cammino verso Sanremo

Ditonellapiaga o Dito nella piaga si gode il successo del brano “Chimica” presentato in coppia con Donatella Rettore al Festival di Sanremo 2022. Ma chi è Ditonellapiaga? All’anagrafe Margherita Carducci, la cantante è nata il 5 febbraio del 1997 a Roma. Cresciuta nel quartiere Prati, oggi vive con la famiglia nella zona de La Giustiniana. Pur essendo cresciuto nella zona di Roma Nord non si è mai sentita legata agli stereotipi associati alla sua zona. La musica è sempre stata una sua grandissima passione sin da bambina e inizia giovanissima a muovere i primi passi partecipando a diversi prove canore in teatri e locali romani. Nel 2019 debutta con il suo primo singolo dal titolo “Parli” a cui segue l’anno dopo il suo primo EP “Potenziale sprecato” con cui si fa notare da critica e pubblico.

"Chimica" di Ditonellapiaga e Donatella Rettore per la coppia Alex Belli-Soleil/ "Una canzone irriverente"

La svolta però arriva nel 2022 quando il suo nome viene dato tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Donatella Rettore. La cantante ha partecipato con il brano “Chimica” tra i più passati e ascoltati in radio e su Spotify.

Ditonellapiaga, significato nome e ha una fidanzato?

Ma cosa significato Ditonellapiaga e soprattutto come è nato il suo nome d’arte? A rivelarlo è stata proprio la cantante di “Chimica” in occasione di una intervista rilasciata a Rolling Stone: “non riuscivo a trovare un nome che rispecchiasse me e la mia musica. Su Instagram, che per la mia generazione è una sorta di avatar della persona e della vita, cambiavo nome ogni mese, divertendomi a giocare con le assonanze. Mentre componevo le prime canzoni di questo EP, avevo scelto Ditonellapiaga e un amico mi fece notare che funzionava: così me lo sono tenuto”.

Donatella Rettore e Ditonelapiaga/ Sanremo, disco d'oro, amori "Questione di chimica"

Infine parlando della sua vita privata non è chiaro se sia fidanzata o meno. La cantautrice romana, infatti, è molto riservata e discreta e sui social non si è mai mostrata in compagnia di un ipotetico fidanzato!

