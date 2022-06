Ditonellapiaga/ Dopo il boom grazie a Sanremo 2022, riconoscimento in arrivo…

Ditonellapiaga sarà tra gli ospiti oggi, 9 giugno, al Parco della Musica di Roma per Radio Zeta Future Hits 2022. La ragazza sarà grande protagonista alla fine dell’estate del MEI cioè il Meeting delle Etichette indipendenti che si terrà tra il 30 settembre e il 2 ottobre nelle piazze al centro di Faenza. La manifestazione giunge al 25esimo anniversario infatti è nata nel 1995 come Festival delle Autoproduzioni per diventare poi “solo” nel 1997 il MEI appunto. Saranno diversi i concerti, gli eventi, i meeting e i confronti che ruoteranno attorno a questo evento e che vedranno Ditonellapiaga protagonista. Sarà per lei un grande onore anche perché questa edizione sarà dedicata a un grandissimo artista che nel 1997 invece è scomparso, Ivan Graziani.

Chi è Ditonellapiaga: la sua carriera

Ditonellapiaga è una giovane cantautrice romana che ha iniziato a dedicarsi alla carriera musicale a partire dal 2019. Si avvicina molto al panorama musicale dell’indie pop e nel 2021 pubblica il singolo, Spreco di potenziale, che precede Morsi, il suo primo EP. Recentemente ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Donatella Rettore, con il brano Chimica che ha riscosso un grande successo presso il pubblico. Il brano fresco e leggero è molto orecchiabile e le persone lo hanno amato fin da subito per la sua spensieratezza e per la sua leggerezza. Ditonellapiaga è riuscita a conquistare il pubblico nonostante dividesse il palco con una icona della musica italiana come Donatella Rettore e insieme hanno realizzato delle performance uniche e indimenticabili sicuramente, unendo la celebrità della cantante Rettore alla giovinezza e alla freschezza dell’originale e appena scoperta cantante romana Ditonellapiaga. Dopo la partecipazione al Festival della canzone italiana, ha pubblicato il suo primo album in studio, Camouflage. I suoi singoli principali da ricordare a partire dall’inizio della sua carriera sono sicuramente: Parli, Per un’ora d’amore, Morphina, Spreco di potenziale, Chimica e Non ti perdo mai. Questa estate Ditonellapiaga si dedicherà a un tour per sponsorizzare il suo disco uscito da poco, Camouflage, e la si vedrà cantare nelle principali località e città italiane nel corso dei prossimi mesi.

Ditonellapiaga e l’album Camouflage

Per quanto riguarda l’album di Ditonellapiaga, Camouflage, è formato da tredici brani che vogliono suscitare emozioni quali amori, paure, sogni, insicurezze, delusioni, rinascite, per fornire all’ascoltatore una serie di canzoni che possano emozionarlo e farlo sognare con le loro note e le loro parole. L’artista è molto versatile e si adatta molto bene anche a passare da un genere musicale all’altro, risultando comunque sempre impeccabile, grazie alla sua perfetta intonazione. In un’intervista di qualche mese fa fatta proprio a Margherita Carducci, nome reale di Ditonellapiaga, dove spiega e racconta il suo album Camouflage prima della sua uscita. Spiega come è nato il titolo e come questo si ricollega alla mimesi, al fatto di essere camaleontica, ricollegando il camaleonte all’essere versatile e a spaziare tra vari generi e sonorità musicali. Racconta anche dell’incontro con il cantante Fulminacci che si è occupato di scrivere per l’artista romana il ritornello per il pezzo, Non ti perdo mai. Inoltre, l’artista ha risposto a delle domande sui suoi gusti personali in materia di musica, e di come i suoi ascolti passino da canzoni leggere a canzoni che hanno realmente costruito la storia della musica.

La cantante romana, quindi, la ritroveremo in moltissime città italiane questa estate e non vediamo l’ora di sentirla esibirsi con le sue nuove canzoni e di cantare insieme a lei tutti i pezzi divertenti, spensierati ma anche ricchi di significati e di emozioni che ha scritto nell’ultimo album.

Il video di Non ti perdo mai di Ditonellapiaga













