Ditonellapiaga e Donatella Rettore, “Chimica”/ Il web le incorona vincitrici di Sanremo 2022

Ditonellapiaga e Donatella Rettore: il successo di “Chimica”, l’inno a seguire l’istinto e la passione

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, ha fatto la sua apparizione sul palco del Festival di Sanremo 2022 per la prima volta con Donatella Rettore, una vera icona della musica italiana. Le due cantanti hanno portato la canzone “Chimica”. È decisamente un brano potente, che arriva subito, il cui testo è molto diretto e chiaro: parla proprio della chimica che lega due persone, senza mettere in gioco sentimenti ma seguendo l’istinto e la passione, rimanendo liberi da convenzioni sociali.

DONATELLA RETTORE A SANREMO 2022/ "Chimica" dopo "Kobra" e "Splendido Splendente"

Il look di Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022

Per la loro prima esibizione sul palco di Sanremo 2022 hanno scelto un look abbinato bianco e nero: per Dontella Rettore un look composto da pantaloni a zampa di elefante e giacca oversize con decorazioni gioiello sui lati, da una parte total white mentre dall’altra total black. Make-up scintillante, tocco di stile tipico della cantante. Ditonellapiaga, invece, ha optato per un tailleur giacca e pantaloni a palazzo total white, abbinati a un top nero e a un grande fiore rosso sul bavero della giacca.

CHIMICA, TESTO CANZONE DITONELLAPIAGA E RETTORE/ Sanremo 2022: attrazione travolgente

Ditonellapiaga e Donatella Rettore: i social tifano per loro

Nella classifica della sala stampa della seconda serata Donatella Rettore e Ditonellapiaga con il brano “Chimica” si sono posizionate al terzo posto, mentre in quella generale compresa delle esibizioni della prima serata, al settimo posto. “Noi ci siamo divertite”, hanno scritto le due cantanti al termine della serata. Grande successo anche sui social: “Possiamo essere tutti d’accordo e dare direttamente la coppa in mano a Ditonellapiaga e Rettore?” e “Ditonellapiaga e la Rettore diecimila spanne sopra La rappresentanti di Lista”, hanno scritto due utenti su Twitter. Questa sera, giovedì 3 febbraio, le due cantanti torneranno sul palco per la seconda volta sempre con “Chimica”. Giovedì sera, invece, per la serata cover il duo porterà sul palco un brano del 1966 interpretato da Caterina Caselli, “Nessuno mi può giudicare”.

Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore/ "Primo incontro fu catastrofico"





© RIPRODUZIONE RISERVATA