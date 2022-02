Ditonellapiaga e Donatella Rettore/ Com’è nata la collaborazione? Unite da Amadeus

Ditonellapiaga: la collaborazione con Donatella Rettore

Ditonellapiaga e Donatella Rettore hanno partecipato insieme al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Chimica”. Le due artiste non si erano presentate insieme, ma è stato il direttore artistico Amadeus a proporre la strana coppia: “Amadeus ha detto ‘ma questa qui assomiglia alla mia amica Rettore. Poi è nato tutto. È stato molto bello e molto armonico, fluido. Non ci è stato niente di forzato. Anche perché ci siamo trovate bene, affettivamente insieme. Siamo diventate amiche, figlie, madri, sorelle, complici”, ha detto la Rettore a Storie Italiane. Intervistate da Vanity Fair hanno spiegato la scelta dell’ordine dei nomi: “Credo che Amadeus abbia scelto quest’ordine per una questione di sonorità. Voleva evitare battutacce: Ditonellapiaga, dopo un altro nome, si presta a facili ironie”.

Francesco Boccia, marito Nunzia De Girolamo/ Insieme dal 2009: "Paura di Berlusconi"

Ditonellapiaga e Donatella Rettore: come Bugo e Morgan?

Il Festival di Sanremo 2022, però, si è chiuso con qualche malcontento per l’inedito duo. Donatella Rettore ha affermato a Il Messaggero che per la serata delle cover aveva proposto sue canzoni per il medley, ma era stato rifiutato. In occasione della conferenza stampa conclusiva del Festival, Amadeus ha voluto dare la sua versione dei fatti: “È vero che Rettore nella serata cover avrebbe voluto fare un medley dei suoi successi; ma non è vero, come ha detto, che sia stato io a dirle ‘no’. Credo che Ditonellapiaga non fosse d’accordo perché voleva fare altre cose: il ‘no’ è partito dall’interno della coppia artistica”. Sul palco di “Domenica In”, la Rettore ha però negato che vi siano stati problemi o incomprensioni con la compagna di gara: “Stanno cercando di farci litigare ma non ci riescono. Noi non siamo Morgan e Bugo, siamo Ditonellapiaga e Spinanelfianco”.

LEGGI ANCHE:

Ditonellapiaga, significato e nome vero/ È fidanzata? Amica di Victoria dei ManeskinGea Boccia, figlia Nunzia De Girolamo/ "Sono diventata mamma a 36 anni, sognavo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA