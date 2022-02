Ditonellapiaga e Donatella Rettore/ Una “Chimica” esplosiva, ma la classifica delude

Ditonellapiaga e Donatella Rettore tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2022. Le due cantanti hanno dato vita ad un mix esplosivo per il brano “Chimica”, fortissimo sui social network e sulle varie piattaforme. Un duo inedito, sorprendente e decisamente vincente, considerata la complicità sul palco nonostante le differenze generazionali…

Chimica, testo e significato canzone Ditonellapiaga e Donatella Rettore/ Sanremo 2022

Ditonellapiaga e Donatella Rettore sono situate al 16° posto della classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2022. Dopo il settimo posto registrato nella serata d’esordio, le due artiste sono state penalizzate dal televoto, che le ha fatte scendere al 12° posto, e dalla serata cover di ieri sera. Ricordiamo che il duo ha portato sul palco dell’Ariston un grande classico della musica italiana, ovvero “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli, in una performance ricca di carica e di vibrazioni.

DITONELLAPIAGA E RETTORE, COVER NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE CATERINA CASELLI/ Non osano…

DITONELLAPIAGA E DONATELLA RETTORE: “VOGLIAMO DIVERTIRCI”

La serata finale potrebbe portare delle interessanti novità in termini di classifica per Ditonellapiaga e Donatella Rettore, anche se il podio resta un miraggio: difficilmente, nonostante la potenza del brano, riusciranno a scalare la classifica al punto da entrare nella top three. Ma l’obiettivo del duo è stato raggiunto, ovvero divertirsi e fare divertire gli italiani. «Ci vogliamo divertire fino alla fine», il messaggio di Ditonellapiaga e Donatella Rettore: «”Chimica” è arrivata da altri: prima nascono i brani e poi volano dove devono. La collaborazione è nata a ottobre. Adesso, però, siamo amiche per la pelle e non possiamo fare a meno l’una dell’altra». Scongiurata, dunque, l’ipotesi di un litigio durante il Festival di Sanremo come capitò a Morgan e Bugo: «La verità è che fra di noi c’è chimica vera tanto da aver inventato sul palco anche una coreografia improvvisata».

Testo completo “Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli/ Cover a Sanremo 2022

DITONELLAPIAGA E DONATELLA RETTORE IN “CHIMICA”

Fuori su tutte le piattaforme digitali per Dischi Belli/BMG Italy/Starpoint, “Chimica” è stato scritto da Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, e Donatella Rettore, mentre le musiche sono state composte dalla stessa Ditonellapiaga, Benjamin Ventura, Alessandro Casagni, Valerio Smordoni e Edoardo Castroni. La produzione della canzone in gara a Sanremo 2022 porta la firma del duo di producer romani bbprod. A dirigere l’Orchestra al Teatro Ariston il Maestro Fabio Gurian. Una canzone ispirata dalle canzoni della Rettore e che riesce a mescolare le atmosfere della Disco e la musica di oggi, un mix di generazioni che fa ballare il pubblico senza sosta. Il testo è importante, perché è una celebrazione della libertà contro ogni moralismo, oltre a riaffermare l’autonomia del piacere dal sentimento. Il videoclip conferma il grande spirito “spudorato” di Ditonellapiaga e Rettore, tra provocazione e malizia, oltre al grande glam.





© RIPRODUZIONE RISERVATA