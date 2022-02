Ditonellapiaga e Rettore spiega testo canzone Sanremo 2022 “Chimica”/ “Scintille”

DITONELLAPIAGA E RETTORE A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE “CHIMICA”, LE CURIOSITÀ

«Noi siamo le animatrici del Festival di Sanremo 2022: non ci è stato dato il compito di vincere, ma di animare»: così Ditonellapiaga e Rettore, grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2022 con il testo della canzone “Chimica”. La coppia ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando alcune curiosità sul loro legame, nato grazie al cibo: «La chimica è scoccata al ristorante, davanti a un bicchiere di vino e ad un piatto di risotto alla milanese».

L’emozione è tanta per questa esperienza a Sanremo 2022, ma in primis c’è la voglia di fare divertire: «Noi vogliamo fare divertire, spacchiamo tutto e spettiniamo tutti dalla prima all’ultima fila». Come in tutti i rapporti di coppia, Ditonellapiaga e Rettore non si sono fatte mancare discussioni: «Abbiamo delle discussioni, non sono dei litigi. Lei mi dice che io sono una boomer e mi prende in giro (ride, ndr). Una collaborazione mortaccina e pacata non è del nostro genere, noi siamo pazze, spudorate e forsennate». Nel corso dell’intervista, Ditonellapiaga ha rivelato di essersi commossa la prima volta sull’Ariston di Sanremo 2022: «Io non sono assolutamente abituata. Mi sono messa a piangere, era un pianto di commozione e di curiosità».

SIGNIFICATO TESTO “CHIMICA” CANZONE SANREMO 2022, DITONELLAPIAGA E RETTORE: “”

«La collaborazione è nata dal testo della canzone. Tutte e due nasciamo dalla polvere del palcoscenico. Il testo della canzone “Chimica” è stata ispirata dalla musica di Donatella Rettore», ha spiegato Ditonellapiaga a proposito della collaborazione con la Rettore. Come vi abbiamo raccontato, il testo “Chimica” «è nato questa estate, da una sessione in studio con due autori. L’ho scritto rifacendomi a delle sonorità un po’ più vintage rispetto alla mia attualità. È nato per Sanremo 2022 questo testo provocatorio e divertente, ma anche ironico. Io e Donatella Rettore abbiamo chiuso il testo della canzone “Chimica” insieme ed è diventato ancora più speciale». Donatella Rettore ha poi rivelato in conferenza stampa: «Io sono libera dentro, a volte do fastidio perché non mi pongo problemi. Mi dicono di non mettere scollature e di coprirmi, ma io sono una donna libera. La mia libertà però può dare fastidio, ma pazienza». Stasera, in occasione della terza serata di Sanremo 2022 eiascolteremo il testo della canzone “Chimica” che ha entusiasmato l’Ariston e la critica. Per la soddisfazione di Donatella Rettore e Ditonellapiaga.

