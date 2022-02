Ditonellapiaga “Nessuna lite con Donatella Rettore”/ “Confronti normali, lei è dolce”

Ditonellapiaga, reduce dalla finale del Festival di Sanremo 2022 con Donatella Rettore e il loro brano “Chimica”, che sta spopolando in radio e in rete, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 8 febbraio 2022. Queste sono state le sue impressioni in riferimento all’avventura sanremese: “Sto realizzando in questo momento cosa sta succedendo alla mia vita, che prima era un po’ più normale. È stata un’esperienza molto bella. Il mio nome? È stato scelto su Instagram per distinguerlo da quello di battesimo”.

DONATELLA RETTORE VS RAI "MORANDI? FIGLI E FIGLIASTRI"/ Amadeus "Nessun veto, anzi…"

DITONELLAPIAGA: “LITE CON DONATELLA RETTORE? NO, SOLO CONFRONTI ARTISTICI”

Sulla presunte lita fra Ditonellapiaga e Donatella Rettore, la giovane cantante ha dichiarato: “C’è malizia, ricerca della notizia a tutti i costi. Alla fine, quello che c’era sul palco era la risposta a questa polemica. Sulle cover abbiamo avuto un confronto io e lei, ma su tantissimi altri pezzi, non sul suo medley. Non eravamo d’accordo, perché capita ci siano confronti artistici, ma non significa litigare”.

VIDEO "CHIMICA" DITONELLAPIAGA E RETTORE/ Canzone Sanremo 2022: provocatorie

La prima cosa assurda di questo Sanremo per l’artista “è stato scrivere un pezzo ispirandomi a una musa tra le cantautrici italiane più irriverenti e poi cantarlo con lei. Mi ha fatto sentire molto fiera del mio lavoro, molto orgogliosa. Io l’ho sempre ascoltata nei suoi brani e quelli più famosi sono molto aggressivi. Invece ho scoperto che lei è molto dolcissima”.

LEGGI ANCHE:

CHIMICA, TESTO E SIGNIFICATO CANZONE DITONELLAPIAGA E DONATELLA RETTORE/ Energia pura

© RIPRODUZIONE RISERVATA