Ditonellapiaga, perché si chiama così?/ “Nome che nasce da Instagram, alias buffo”

“Io che sono sempre stata il dito nella piaga della musica italiana, oggi ce l’ho qui di fianco in carne e ossa!” È con queste parole che Donatella Rettore si presenta a Serena Bortone nel corso della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Al suo fianco proprio Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, che si esibirà al suo fianco domani sera al Festival di Sanremo.

È proprio lei a raccontare il loro legame: “Per me Donatella è stata ispirazione, ma ancora prima di questo pezzo, ma poi quando l’ho conosciuta è diventata un’amica, abbiamo un rapporto molto confidenziale. Impariamo l’una dall’altra: io imparo ad essere più spontanea, più punk…”, “Lei invece mi tiene perché dice che spoilero e ci squalificano”, ha scherzato la Rettore, più volte sul punto di voler intonare la loro canzone in gara, dal titolo ‘Chimica’.

Ma perché proprio Ditonellapiaga come nome d’arte? La ragazza lo svela proprio in diretta su Rai1 ad una Bortone particolarmente curiosa: “Ditonellapiaga è nato dal mio nome Instagram, è una storia poco poetica in realtà, però lo trovavo molto adatto, molto buffo, anche a livello sonoro buono, lo trovavo bizzarro, provocatorio proprio come la mia musica.” ha spiegato la cantante. Infine ha aggiunto: “Poi nel momento in cui vorrò fare altro nella vita, visto che ho studiato teatro e recitazione, userò il mio nome vero. Volevo però trovare un alias, un contenitore in cui mettere tutte le mie bizzarrie.”

