Ditonellapiaga, significato e nome vero/ È fidanzata? Amica di Victoria dei Maneskin

Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, è una giovane cantautrice romana che quest’anno ha debuttato al Festival di Sanremo insieme a Donatella Rettore con il brano “Chimica” e la cover di Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. La giovane artista romana ha festeggiato il suo 25° compleanno durante la finale, al termine della quale si sono classificate sedicesime. Ma perché Margherita Carducci ha scelto questo nome d’arte? Intervistata da Rolling Stone, l’artista ha rivelato che il nome è nato su Instagram: “Non riuscivo a trovare un nome che rispecchiasse me e la mia musica. Su Instagram cambiavo nome ogni mese, divertendomi a giocare con le assonanze. Mentre componevo le prime canzoni di questo EP, avevo scelto Ditonellapiaga e un amico mi fece notare che funzionava: così me lo sono tenuto”.

La vita privata di Ditonellapiaga

Non si sa molto della vita privata di Ditonellapiaga, che tiene molto alla sua privacy e vita privata. Sappiamo tuttavia che a Roma frequenta molto la scena artistica cittadina e in alcune serate è stata vista in compagnia di Victoria De Angelis dei Maneskin. La sua carriera musicale inizia nel 2019 con l’incontri del duo di produttori romani Bbprod, con cui pubblicato il singolo di debutto “Parli”. A dicembre 2020 esce il singolo “Morphina” e a febbraio 2021 arriva “Spreco di potenziale che anticipa l’uscita dell’EP di debutto dal titolo “Morsi”, pubblicato il 23 aprile. Ditonellapiaga è la seconda artista femminile italiana ad entrare in Breakthrough di Amazon Music, programma che promuove a livello internazionale gli artisti più interessanti della nuova scena musicale. È appena uscito il suo primo album dal titolo “Camouflage”, che contiene “Chimica”.

