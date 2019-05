Diva & Lesbica, chi è/ È tornato il suo Trono, vincerà il Darwin di Donatello?

I sostenitori di Diva & Lesbica potranno rivederla in tv, grazie ai Darwin di Donatello che andranno in onda su Canale 5 questa sera, venerdì 31 maggio 2019. L’icona colorata dei social è riuscita infatti ad ottenere i voti utili per conquistare un post in finale, fra tante altre Miss e dopo aver partecipato ad una puntata tradizionale per la squadra del Gay Pride, in sfida contro i protagonisti del Family Day. “Il mio cuore è vostro, prima della patata poi vostro”, scrive all’epoca sui social parafrasando una delle frasi preferite dell’immortale Barbara D’Urso.

Diva & Lesbica, Darwin di Donatello: il ritorno del Trono

Come ogni Trono che si rispetti anche la seconda stagione de Il Trono Diva & Lesbica, ospite ai Darwin di Donatello, sta ormai per giungere alle porte. Lo ha ricordato l’attivista LGBT+ più trash del mondo social Diva & Lesbica tramite uno degli ultimi post, chiedendo anche ai propri ammiratori di sostenerla per un eventuale terzo capitolo. Obbiettivo centrato a quanto pare, visto che per ottenere un rinnovo bastava raggiungere solo mille commenti. Non si parla quindi solo di like o cuoricini per quanto riguarda Instagram, ma vere e proprie testimonianze da parte di tutti i fan. Un bel traguardo per l’intrattenitrice e blogger che mette al centro tematiche LGBT+ ad ampio spettro, dai racconti più divertenti della sua pagina Facebook Le – mai – gioie di una lella fino alle rubriche più seriose, in cui esplora censura, gli anziani presenti nella comunità Arcobaleno, la visione del Papa in tema di omofobia e molto altro ancora.

