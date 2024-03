Diventa donna lesbica, ma fisicamente resta uomo: “Mi sento meglio così”/ Spagna, polemica sul militare trans

È polemica in Spagna su Roberto Perdigones. Il caporale dell’esercito ha usufruito della “Ley trans”, la legge che disciplina il cambiamento di genere. In sostanza, come riportato da Libero Quotidiano, ha dichiarato di essere una “donna lesbica” ma non ha apportato alcun cambiamento dal punto di vista anatomico. È fisicamente un uomo a tutti gli effetti, con i genitali maschili e la barba. “Mi sento meglio con me stesso così”, ha affermato in un talk show spagnolo.

Tremonti "Debito comune Ue? Draghi e Letta sanno che non ci sono soldi"/ "Partire da politica, basta finanza"

Nonostante le incongruenze, il caporale può usufruire dei privilegi concessi al sesso opposto a lavoro. Da quando è all’anagrafe una donna, il trentacinquenne ha raccontato di avere una stanza propria in caserma, di avere il permesso di lasciare i capelli lunghi, ma non solo. La sua retribuzione è aumentata (anche la sua pensione sarà più alta) e può salire di grado più facilmente. Una questione che ha creato non poche discussioni dal punto di vista della meritocrazia.

NATO bombarda Belgrado: 24 marzo 1999 iniziò guerra in Jugoslavia/ Bombe dall’Italia di D’Alema senza ok ONU

Diventa donna lesbica, ma fisicamente resta uomo: “Mi sento meglio così”. Il rapporto col figlio

Il caso di Roberto Perdigones, diventato una donna lesbica seppure fisicamente sia rimasto uomo, non si limita tuttavia alle questioni relative ai privilegi professionali. Il caporale, infatti, ha un figlio di 15 anni, che la ex moglie non gli consente di vedere. Il Tribunale finora le ha dato ragione. Adesso però la questione potrebbe essere nuovamente rivalutata. Il motivo è da ricondurre al fatto che, all’anagrafe, il trentacinquenne non risulta più il “padre” biologico dell’adolescente, ma la “madre non gestante”, dato il cambio di genere.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 24 marzo 2024, Polonia: “missile Russia contro Ucraina violato nostro spazio”

Il caporale spera che questo suo atto possa fare cambiare idea ai giudici, dimostrando loro che è disposto a tutto pur di potere riallacciare un rapporto con il figlio che non vede da tempo. La storia, tuttavia, è complessa e non è da escludere che l’esito possa essere opposto a quello desiderato, ovvero una chiusura totale nei suoi confronti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA