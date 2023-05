“Diversità religiosa è minaccia”/ Sondaggio Germania: “34% cristiani teme pluralismo”

IL SONDAGGIO CHOC IN GERMANIA SULLE RELIGIONI: “LA DIVERSITÀ È MINACCIA PER IL 34%”

La pluralità delle religioni cresce in maniera esponenziale in Germania ma questo non significa che sia ben accettata serenamente: il sondaggio choc realizzato dal Religion Monitor 2023, diffuso dalla “Welt”, mostra infatti che più di un tedesco su tre ad oggi è seriamente preoccupato dalla “diversità religiosa”, anzi la ritiene proprio una minaccia.

Oltre alla crescente mancanza di confessioni, i ricercatori dopo le interviste che hanno coinvolto ben 4.300 persone (selezionati in modo rappresentativo e commissionato dalla Fondazione Bertelsmann, ndr) ritengono che il motivo di questi timori sia «la mancanza di conoscenze e di contatti». Dal Medioevo ad oggi mai la diversità religiosa è stata così alta in Germania: la metà degli abitanti si dice cristiana mentre il 36% dice di essere ateo o di non appartenere ad alcuna comunità religiosa; il 9% è musulmano e tutte le altre religioni hanno numeri più piccoli. Ebbene, il sondaggio mostrato dalla Welt sottolinea come il 34% di tutti gli intervistati considera questa crescente pluralità come una minaccia: questi sentimenti di pericolo e allarme sono stati espressi dal 38% delle persone senza affiliazione religiosa e dal 34% dei membri delle confessioni cristiane durante le interviste dell’estate 2022.

“SOLO 47% CRISTIANI DICE DI CREDERE MOLTO IN DIO”: COSA DICE IL SONDAGGIO SULLA RELIGIOSITÀ IN GERMANIA

La paura della pluralizzazione è meno diffusa tra i musulmani che vivono in Germania (20%) e più diffusa tra invece gli indù (61%), che sono di fatto quasi tutti migranti e «potrebbero pensare ai conflitti religiosi spesso violenti nel subcontinente indiano». Nel complesso, il sondaggio sulla diversità religiosa in Germania vede come solo il 29% di tutti gli intervistati percepisce la pluralità come un “arricchimento” personale e sociale. Sebbene rimanga ancora alta la considerazione perla libertà religiosa come valore (93%), «L’alta approvazione dei principi astratti di libertà di credo, confessione e pratica religiosa è quindi una faccia della medaglia» sottolineano gli autori del sondaggio, guidati dalla sociologa della religione Yasemin El-Menouar. «Il consenso sociale si dissolve quando si tratta dell’atteggiamento verso le diverse verità religiose e della valutazione della rilevanza della religione per la modernità», sentenziano.

Ad oggi il 59% degli intervistati, dato molto alto, ritiene che la religione in quanto tale «non sia più adatta ai nostri tempi»: insomma, vi è un divario sempre crescente fra il terzo della popolazione tedesca che non ha legame con la religione e una cerchia «sempre più ristretta di persone la cui vita è fortemente influenzata dalla religione». Alcuni altri dati rendono evidente la crisi generalizzata del contenuto stesso della religione in un mondo secolarizzato come sempre più appare la Germania: solo il 47% dei cristiani dice di credere fortemente in Dio, l’80% in generale dice di essere solo “moderatamente religioso”; il dato scende al 63% tra i musulmani, che invece all’85% si dicono ancora “molto credenti”. «Per una coesistenza di successo, sono importanti sia l’educazione orientata ai fatti e il trasferimento di conoscenze differenziate, sia i contatti personali. Solo una combinazione di confronto cognitivo e affettivo può ridurre le riserve in modo sostenibile», concludono gli autori del report sul sondaggio. L’acquisizione di conoscenze religiose viene oggi ostacolata dal crollo delle fedi all’interno delle proprie famiglie d’origine: tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, solo il 25% dichiara di essere stato educato religiosamente, mentre nella Germania dell’Est la percentuale è solo del 16% in questa fascia di età. Per questi motivi, gli autori ritengono necessario rafforzare l’insegnamento della religione nelle scuole. Il che però non è facile in quanto sono necessarie «offerte interconfessionali che raggiungano tutti e che dovrebbero essere progettate con il coinvolgimento di tutte le comunità religiose».











