Diversity Media Awards 2022, anticipazioni e vincitori/ Maneskin e Giorgia Soleri…

Diversity Media Awards 2022, chi sono i vincitori? L’elenco dei premiati

Lo scorso 24 maggio si è tenuta al Teatro Franco Parenti di Milano la cerimonia di premiazione dei Diversity Media Awards 2022, il riconoscimento dedicato ai prodotti di intrattenimento e informazione che nel corso dell’anno si sono distinti sui temi dell’inclusione. A condurre l’evento sono stati Michela Giraud, Myss Keta e Diego Passon. Diversi i premi assegnati durante la serata. Tra i titoli che si sono aggiudicati un premio nella settima edizione dei Diversity Media Awards troviamo anche la serie d’animazione di Zerocalcare, Strappare Lungo i Bordi. Non sono mancati momenti di musica e riflessione nel corso della serata con Michele Bravi, Imen Siar, Roberto Vecchioni, Marina Cuollo, Djarah Kan, Lia Celi e Roman Grassilli.

Ethan Torchio è fidanzato?/ Paparazzato con una misteriosa Laura

Ad essere premiate per la categoria miglior programma TV sono state due trasmissioni: Drage Race Italia e Geo. Hanno ritirato il premio rispettivamente drag Elecktra Bionic vincitrice della prima edizione del programma e la giornalista Fiamma Satta, che cura per Geo la rubrica A spasso con te. I Maneskin sono stati incoronati personaggi dell’anno e Giorgia Soleri, balzata alle cronache rosa per la storia d’amore con Damiano, ha ricevuto il riconoscimento come creator dell’anno.

Maneskin, personaggio dell'anno ai Diversity Media Awards/ "Oltre stereotipi di genere"

Diversity Media Awards 2022, quando andrà in onda?

Durante la serata di premiazione dei Diversity Media Awards 2022 è stata premiata Maid come migliore serie tv straniera e Maschile Singolare come migliore film dell’anno. Oltre a Gianmarco Saurino hanno ritirato il premio anche Alessandro Guida e Mattia Pilati, altri protagonisti della pellicola. New-G ha vinto il riconoscimento di Miglior Programma Radio e Podcast. Protagonisti i cinque content creator Momo, Raissa, Nini Abdoulaye, Tasnim Ali e Dayoung Clementi. Il premio per la Miglior campagna pubblicitaria va a quella di Idealista con Ciao papà!, premiata dalla presidente Francesca Vecchioni. Va invece a Monia Ventura e al suo “La nuova squadra di governo di Biden: diversità e inclusione”, trasmesso sul Tg 1, il “Miglior servizio tg”, mentre il “Miglior articolo stampa periodici”, “ABILISMO Il nome dell’odio”, pubblicato sull’Espresso, è opera di Simone Alliva.

Cugini di Campagna vs Maneskin/ "Ci copiano ancora!", l'ultima accusa tra ironia e..

La serata di premiazione sarà trasmessa per la prima volta in tv, su Rai 1 sabato 28 maggio in seconda serata. I Diversity Media Awards sono un’iniziativa ideata e promossa da Diversity, no-profit fondata e presieduta da Francesca Vecchioni. Sono realizzati con il supporto della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, il patrocinio del Comune di Milano, il sostegno del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il supporto di GLAAD.











© RIPRODUZIONE RISERVATA