Divieto camino/ Ecco le Regioni dove non ci si potrà scaldare in inverno

Dopo la crisi energetica arriva il divieto del camino in alcune Regioni di Italia. L’aumento dei costi ha costretto il nostro Bel Paese a prendere delle decisioni piuttosto restrittive. Ad esempio, l’impossibilità di usare i camini e le stufe per potersi riscaldare.

Una decisione drastica ma che se viene infranta, prevede delle multe decisamente salate. Il divieto verrà applicato in alcune Regioni di Italia evitando l’uso di stufe e camini a biomassa, aventi una potenza al focolare fino a 10 kW.

ITALIA IN CRISI/ "L'ultima chance dell'Ue per evitare la recessione nel 2023"

Divieto del camino e delle stufe: Regione per Regione

Il divieto del camino e delle stufe viene applicato in base alla Regione in cui si vive. Ecco di seguito tutte le condizioni in base al territorio di riferimento.

Divieto del camino in Lombardia

Il divieto del camino in Lombardia è in vigore già dal 1° gennaio dell’anno 2020, e comprende:

CRISI & ENERGIA/ "A imprese e famiglie servono veri sostegni e nuovo gas"

L’uso di generatori di calore per la casa, con 0,1 oppure 2 stelle;

Installazione di generatori di calore che funzionano a biomassa legnosa (camini e stufe), le cui emissioni superano i limiti consentiti e con generatori di calore con un minimo di 4 stelle;

Dal 1° ottobre dell’anno 2018, le stufe a pellet con potenza termica nominale sotto i 35 W devono adeguarsi alla classe A1 della certificazione UNI EN ISO 17225-2.

L’adeguamento in provincia di Brescia

La provincia di Brescia prevede delle condizioni differenti. Secondo la delibera della Regione Lombardia dell’11 ottobre del 2021, i bresciani potranno continuare ad usare gli impianti domestici a pellet e a legna, purché abbiano una potenza minore di 10 kW fino al 15 ottobre dell’anno 2024.

DISSESTO IDROGEOLOGICO/ La svolta che serve prima di spendere i soldi del Pnrr

La stessa regola vige per i Comuni che hanno meno di 300 metri di altitudine, cioè nell’hinterland, nella bassa, in Franciacorta e basso lago.

Niente camini e stufe in legna in inverno in Veneto

La delibera regionale n. 836/17 vieta espressamente in veneto nel periodo invernale, l’uso di:

Generatori di calore aventi classe di prestazioni emissiva meno di 3 stelle (da dicembre 2017);

Generatori di classe meno di 2 stelle;

Generatori minori di 4 stelle e l’uso di generatori di classe minori di 3 stelle (installati entro il 31 dicembre del 2019).

Come funziona il divieto in Piemonte

In Regione Piemonte fa fede il divieto dell’uso dei camini con la delibera regionale del 2018, che riguarda:

Generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi potenza nominale meno di 35 kW e classe di emissione minore alla classe 3 stelle (installati dal 1° ottobre del 2018);

Generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale minore di 35 kW e classe di emissione minore alla classe 4 stelle (installati dal 1° ottobre del 2019);

Generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale minore di 35 kW e classe di emissione minore alla classe 4 stelle (utilizzati dal 1° ottobre del 2019 nei comuni che sono identificati nelle zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e “Collina”).

No all’uso dei camini e stufe in Emilia Romagna

Per quanto riguarda i divieti delle stufe a legna e caminetti che vengono usati in casa, in Emilia Romagna le restrizioni si applicano sugli impianti di classe 1 e 2 stelle che sono installati presso gli immobili civili dove:

Viene installato un sistema alternativo di riscaldamento domestico ;

; Impianti che sono installati sotto i 300 metri d’altitudine (senza tener conto dei Comuni montani LR 2/2004 “Legge per la montagna”)

(senza tener conto dei Comuni montani LR 2/2004 “Legge per la montagna”) Impianti presenti nei Comuni che infrangono le regole per una buona qualità dell’aria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA