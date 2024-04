“Divieto pubblicità per bevande alcoliche”/ Proposta del Belgio fa discutere: “Salvaguarda i minori”

Il Belgio ha proposto una nuova stretta sull’alcol. Dopo gli health warning irlandesi, come fa notare Gambero Rosso, arriva un altro alert nel cuore dell’Europa, e nello specifico si tratta del divieto di pubblicizzare bevande alcoliche, precisamente tutte quelle che hanno una percentuale di alcol superiore allo 0,5%. La pubblicità è vietata su tutti i mezzi di comunicazione, sia fisici che digitali, che sono destinati ai minori.

Gambero Rosso pubblica anche parte del testo del Regio decreto sulla pubblicità delle bevande contenenti alcool (2024/0032/BE), in cui si legge che: «Visti i pericoli del consumo di alcolici (rischio cardiovascolare, dipendenza, cancro, effetti duraturi sul cervello, ecc.), soprattutto tra i minori, e considerato che la pubblicità, attualmente onnipresente, ha un notevole impatto sui consumatori, soprattutto sui giovani; è necessario vietare la pubblicità di bevande contenenti alcool nei media e nella stampa rivolta ai minori». L’obiettivo del “ban” della pubblicità di alcolici, quindi vino, birra e via discorrendo, sarebbe quello appunto di tutelare i minori ma bisognerà capire come si cercherà di perseguirlo, tenendo conto che il testo fa riferimento anche ad un messaggio di avvertenza sanitaria nella pubblicata di bevande alcoliche, che dovrà quindi essere individuato dal ministero della salute.

“DIVIETO PUBBLICITÀ PER BEVANDE ALCOLICHE”: IL RISCHIO DI UNA FRAMMENTAZIONE

Inoltre, bisognerà fare chiarezza su cosa si intenda con la parola “pubblicità”: si riferisce anche alle etichette o meno? Infine, nella bozza del decreto si parla di divieto di «distribuzione gratuita di bevande alcoliche a fini promozionali o nei ricevimenti, fatta eccezione per le degustazioni». Gambero Rosso, spiega che, al di là delle numerose incognite della proposta, colpisce il fatto che la stessa arrivi da quella che è di fatto la “capitale dell’Europa” ma soprattutto il principale produttore di birra nell’Ue, nonché “organizzatore del Concours Mondial de Bruxelles.

Una nuova fuga in avanti, dopo quella irlandese, che sembra non considerare il mercato unico e le decisioni che, in tal senso, si stanno aspettando a livello comunitario”, precisa il portale che aggiunge che nel caso in cui la Commissione Ue non dovesse intervenire “sarebbe la conferma della frammentazione europea in materia”, con il rischio che altri Paesi possano farsi avanti a breve, presentando ognuno la propria proposta.











