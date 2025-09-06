Divieto assoluto di smartphone a scuola dall'anno 2025-2026: ecco che cosa rischia chi infrangerà la direttiva, tutto quello che c'è da sapere

Scatterà a breve il nuovo anno scolastico e una delle grandi novità sarà il divieto assoluto di smartphone in classe. Dal 2025-2026, infatti, tutti gli studenti di ogni ordine e grado non potranno portare con sé il telefonino in aula, dalle elementari alle superiori, senza alcuna eccezione.

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di introdurre questo nuovo regolamento a favore di una lezione più tradizionale e chi trasgredirà la norma rischierà fino alla sospensione, con la possibilità quindi di perdere l’anno scolastico. Ma cosa succederà in pratica? Una volta che gli alunni arriveranno a scuola, se avranno con sé lo smartphone, dovranno lasciarlo in un apposito spazio, molto probabilmente un armadietto o magari un cestino in aula, quindi lontano dalla disponibilità degli studenti stessi.

I dispositivi dovranno inoltre restare spenti, in modo da non disturbare con notifiche e telefonate durante le lezioni. Il Messaggero sottolinea che non tutte le scuole avranno gli armadietti di conseguenza lo smartphone resterà in possesso dell’alunno, che però non dovrà utilizzarlo.

DIVIETO SMARTPHONE A SCUOLA, SARANNO MESSI NEGLI ARMADIETTI O…

Gli armadietti, che devono essere ovviamente chiusi, hanno un costo non indifferente e per le scuole più grandi, con 50 o 70 classi, la spesa diventa significativa. C’è poi il problema di chi debba essere custode delle chiavi, una responsabilità che probabilmente nessuno vorrà assumersi, considerando che, se dovesse mancare un telefono a fine giornata, sarebbe lui a risponderne.

Va comunque specificato che nella direttiva del Ministero non è previsto l’uso obbligatorio degli armadietti, ma semplicemente il divieto di utilizzo: toccherà quindi ai vari istituti stabilire le modalità di attuazione della normativa.

Ricordiamo che l’uso dello smartphone è già vietato alle scuole elementari e medie, ma da quest’anno il divieto diventa effettivo anche nelle scuole superiori e lo stop al cellulare riguarderà anche il periodo di ricreazione e le pause fra una lezione e l’altra.

DIVIETO SMARTPHONE A SCUOLA, LE SANZIONI SARANNO EQUIPARATE ALLA GRAVITA’

Per quanto riguarda le sanzioni, nella circolare viene specificato che dovranno essere rapportate all’infrazione: si potrà quindi andare da una nota scritta a un richiamo verbale, fino alla sospensione nei casi più gravi. Ciò significa che, se un alunno dovesse essere sorpreso una sola volta a leggere un messaggio, non scatterebbe necessariamente la sospensione; diverso invece il caso in cui l’infrazione fosse reiterata o, peggio, compiuta per copiare durante un compito in classe: in quel caso la sanzione potrebbe essere più severa.

Non va dimenticato che da quest’anno ci sarà un’altra novità: il voto in condotta avrà un peso maggiore sulla promozione degli studenti. Con un 5 si verrà direttamente bocciati, mentre con un 6 scatterà il “rimando”, con l’obbligo per lo studente di presentare un elaborato su temi di educazione civica.



DIVIETO SMARTPHONE A SCUOLA, IL COMMENTO DELLA PRESIDE COSTARELLI

Ovviamente, il discorso delle infrazioni non si porrà per le scuole dotate di armadietti, dal momento che gli alunni non avranno la disponibilità del telefonino, a meno che non facciano finta di riporlo senza in realtà consegnarlo.

Il Sole 24 Ore ha infine intervistato Cristina Costarelli, presidente dell’Istituto Galileo Galilei di Roma e numero uno dei presidi del Lazio, che ha dichiarato che a partire dall’avvio dell’anno scolastico “faremo rispettare il divieto anche durante l’intervallo e al cambio dell’ora”, ricordando che gli alunni non restano mai da soli, nemmeno quando si trovano in giardino o in cortile.

La stessa Costarelli ha spiegato che si interverrà anche in ambito educativo, insegnando ai ragazzi cosa significhi l’uso eccessivo del telefono, facendo leva sui numerosi studi che negli ultimi anni hanno rilevato i possibili danni legati a un uso frequente dello smartphone, in particolare sull’attenzione e sull’apprendimento. Il divieto di smartphone in tutte le classi non può che essere considerato un’iniziativa lodevole, nell’ottica di fare il bene degli studenti.