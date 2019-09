Divino Otelma al Grande Fratello Vip?/ La smentita: “Falsità diffuse da menti malate”

Il Divino Otelma al Grande Fratello Vip? Nelle ultime settimane si è parlato di una partecipazione anche di Marco Amleto Belelli al reality che sarà condotto da Alfonso Signorini. Il diretto interessato però ha smentito le voci. Lo ha fatto con un post pubblicato su Instagram. «Circa talune notizie di stampa ampiamente diffuse in Rete e concernenti risposte che il Divino avrebbe elargito a fronte di richieste di partecipazione al programma, si osserva che si tratta di notizie inventante di sana pianta». Il Divino Otelma ha poi spiegato che «si è limitato ad osservare che nel 2016 non ha accolto una proposta di partecipazione al GFV laddove non ha espresso opinione veruna circa ipotesi collocate in altri periodi». E quindi, commentando quanto riportato dai media, in Rete e su carta stampata, ha attaccato: «È falso e inventato da menti malate che mai sono state in contatto con la Parola Divina».

DIVINO OTELMA AL GRANDE FRATELLO VIP? LA SMENTITA

«Viste le innumerevoli domande sul caso. Volevamo chiarire a tutti i curiosi e a tutti coloro che desiderano vederci al Grande FratelloVip. Che siamo già stati contattati dalla produzione del programma e anche questa volta abbiamo espresso le nostre valutazioni». Queste le parole del Divino Otelma risalenti a qualche mese fa. Poi la retromarcia attraverso una pagina Instagram: «Il Divino ha smentito da tempo di essere disponibile per il GF Vip». La pagina in questione, reality_news.ita, ha poi precisato: «Carissimi, io ho riportato la notizia della vostra non partecipazione al gfvip poiché da voi mi è stata detta. Causa il poco ricompenso a voi concesso che ha determinato il vostro rifiuto. Dicendo che ha dal 2016 che rifiutare. Dunque non mi sento di aver fatto circolare nessuna falsa notizia!». E il Divino Otelma ha spiegato che il riferimento non era a loro.

Visualizza questo post su Instagram #gfvip #divinootelma #alfonsosignorini #grandefratello Un post condiviso da Divino Otelma (@divino_otelma_ufficiale) in data: 27 Set 2019 alle ore 3:22 PDT





