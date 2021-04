Divino Otelma diffida Isola dei Famosi/ “Squallida aggressione, sono stato diffamato”

Il Divino Otelma contro l’Isola dei Famosi. Uno scontro tra “titani” quello che si prefigura all’orizzonte, perché si parla di una denuncia. Il Divino Otelma, cioè Dottor Amleto Marco Belelli, ha infatti annunciato via social azioni legali contro il reality. Questo perché durante la puntata andata in onda giovedì 1 aprile 2021 si è parlato dei molteplici incidenti accorsi ai naufraghi e sono stati messi in correlazione con quanto accaduto nell’edizione 2018, a cui partecipò proprio il Divino Otelma. Ora dal suo account Instagram parla di azioni legali contro l’Isola dei Famosi 2021 condotto da Ilary Blasi.

«Squallore all’Isola: il divino diffida. Ieri sera – 1 aprile 2021- una voce anonima (ma bene individuabile se necessario) ha diffamato vilmente il Divino Otelma (Dottor Amleto Marco Belelli) durante il programma “Isola dei Famosi”», si legge nel post pubblicato sui social. Per il Divino si tratta di un «vergognoso comportamento» che richiede «una ampia indagine» per individuare «eventuali mandanti».

DIVINO OTELMA PRONTO A DENUNCIARE ISOLA DEI FAMOSI

Se non ci saranno iniziative tali da mettere subito fine «a tale inaudita e squallida aggressione mediatica», prosegue il Divino Otelma, il suo legale, l’avvocato Massimiliano Ermanno Kornmuiller del Foro di Roma, procederà nelle sedi opportune. Ciò che verrebbe contestato al responsabile sarebbero i «reati di diffamazione a mezzo posta e mezzo stampa». Nello specifico, l’episodio a cui il Divino Otelma fa riferimento per attaccare l’Isola dei Famosi 2021 è quello che vede coinvolta anche Francesca Cipriani che, durante una prova ricompensa nell’edizione 2018, spinse a terra il Divino Otelma causandogli una ferita alla testa.

Nonostante siano passati tre anni da quella vicenda, per il Divino Otelma la questione resta aperta, visto che non ha gradito la clip che è stata trasmessa dal reality qualche giorno fa. La produzione del programma non si è ancora espressa pubblicamente sulla vicenda.

