Divino Otelma, pronostici 2021/ “Conte gattamorta, Lamorgese cicciona: Governo cadrà”

Dopo l’Oroscopo 2021 di Paolo Fox e la classifica del 2021 dei leader politici secondo Jupiter, ecco i pronostici in vista del nuovo anno del Divino Otelma. Intervenuto in diretta video con La Notifica, il sensitivo ha esordito parlando di Roma e delle imminenti elezioni amministrative: a suo avviso non ci sarà un Raggi-bis, la vittoria andrà al Centrodestra unito. «Se il centrodestra resterà unito, la Raggi certamente non sarà rieletta, però quella è una condizione imprescindibile», ha evidenziato.

Divino Otelma ha espresso un giudizio duro sul Movimento 5 Stelle, definito un fallimento sostanziale, e su tutti gli esponenti grillini: «Ci siamo trovati con gente al potere che è di una spaventosa ignoranza, abbiamo toccato e stiamo toccando ancora adesso il punto più basso della Repubblica, da quando è sorta, mai si è vista tanta ignoranza al potere». Il sensitivo ha poi puntato forte sulla candidatura di Giorgia Meloni, che ha la popolarità necessaria per la vittoria.

DIVINO OTELMA: “CONTE GATTAMORTA, GOVERNO CADRÀ”

Dopo aver ribattezzato il premier Conte come «gattamorta», il Divino Otelma ha messo in risalto che il giurista non ha principi di alcun genere e l’unica forza è legata alla debolezza altrui: «I Cinquestelle sanno che quando questa Camera sarà disciolta per la gran parte saranno dei disoccupati, perchè non sanno fare niente, non hanno nessuna specializzazione, la gran parte non hanno neanche uno straccio di laurea, non sanno parlare italiano». E il Divino Otelma punta anche in questo caso sulla vittoria del Centrodestra alle elezioni politiche.

Non sono mancati gli attacchi al ministro Lamorgese: «Questo governo sta facendo il contrario di quello che vuole il popolo, il popolo non vuole che i barconi entrino a Lampedusa e ovunque incontrollati. Questa cicciona al Viminale, non sa nulla, non ha mai fatto nulla, perchè è palesemente asservita ad una logica politica e condizionata». Il Governo avrà presto i giorni contati per il sensitivo, a causa del referendum per abolire la legge che ha abolito i decreti Salvini: «A quel punto si apre la via verso le elezioni politiche». E il coronavirus? Per il Divino Otelma usciremo dall’emergenza sanitaria verso la fine del 2021, scavallando decisamente l’estate.





