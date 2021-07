Divise Italia, ironia social su Armani/ Tokyo 2020, “Teletubbies con pizza in pancia”

Tanti meme, tanta gloria: parafrasando un trito slogan di epoche per fortuna passate, si può magari fare anche ironia sul fatto che quest’estate il nome di Giorgio Armani non solo è tornato prepotentemente in auge per motivi nazional-popolari, ma che probabilmente ha pure portato fortuna. Se l’87enne ‘padre’ di una delle maison più conosciute al mondo rimarrà legato anch’egli alla vittoria dell’Italia agli Europei 2021 avendo disegnato le divise della Nazionale, ora tutti sperano che la pattuglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo, apertesi oggi, possa concedere il bis. Il motivo? Sui social e su vari siti di informazione non è mancato chi ha ironizzato sulle scelte stilistiche dei nostri atleti.

Ma cosa è accaduto? Nel corso della suddetta cerimonia, infatti, all’apparire della delegazione italiana molti prima hanno strabuzzato gli occhi e poi hanno ironizzato sulle tute tricolori dei nostri atleti. Infatti sul classico fondo bianco, dove però manca l’azzurro, è disegnato infatti un cerchio a cui manca uno spicchio e con due sezioni interne rispettivamente verdi e rosse. L’effetto per l’occhio è immediatamente quello di una pizza appena tagliata o di una sorta di Pac Man italico rovesciato: nulla di clamoroso, a dire il vero, ma tanto è bastato per scatenare la creatività dei ‘mematori’ più incalliti ma anche di coloro che non se ne fanno mai andare bene una…

TOTAL WHITE E… UNA PIZZA: IRONIA SOCIAL SULLE DIVISE DI ARMANI PER TOKYO 2020

“Raga, Armani non ha fatto una divisa, ha fatto un rebus olimpico che solo un vero italiano può capire. Ban a chi non l’aveva capito” scrive in un tweet un utente che posta prima una foto del plotone di atleti e poi un close-up di una tuta aggiungendo nella parte mancante del suddetto cerchio una fetta di pizza. Ma le battute non si fermano qui: altri ad esempio si sono divertiti e prendere di mira le divise bianche By Armani scrivendo che l’aspetto goffo dell’outfit e il fatto che il bianco, a differenza del nero, ‘non sfina’ ma rende pure buffi gli atleti: “Sembrano dei Teletubbies con una pizza disegnata sula pancia”. Insomma, al di là del total white che come è noto non sembra incontri il gusto di tutti, a finire nel mirino è stato l’inserto circolare con il tricolore…

In realtà, almeno nelle intenzioni dello stilista, il bianco avrebbe dovuto essere il simbolo della purezza dello sport, senza dimenticare che le giacche sono tutte realizzate facendo ricorso a materiali ecosostenibili (poliestere tricot shiny riciclato) e personalizzate pure con la stampa delle prime parole del nostro inno nazionale. Niente fa fare: nonostante Armani sia all’estero un simbolo di eleganza riconosciuta, il suo outfit non è piaciuto molto ma nulla toglie che, col passare dei giorni, e magari la conquista di qualche medaglia, la percezione del pubblico (televisivo e dei social) non possa cambiare… E sennò, pazienza: si spera almeno nella cabala con Re Giorgio quale outfitter portafortuna dello sport italiano.

raga Armani non ha fatto una divisa.

ha fatto un rebus olimpico che solo un vero italiano può capire.

ban a chi non l’aveva capito. #giochiolimpici #ItaliaTeam pic.twitter.com/I5UNHpNgxs — BadgalVale (@badgalvale) July 23, 2021





