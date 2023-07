Divorzi diminuiscono del 13%/ È perché costano troppo: low cost solo se senza figli

I divorzi sono diminuiti quasi del 13% in meno di dieci anni, ma non perché i matrimoni durino di più. Il motivo è che le cause costano troppo. Le spese, come riportato da Libero Quotidiano, in media vanno dai 2 mila ai 5 mila euro, ma possono lievitare fino ai 15 mila per persone comuni e fino a 100 mila per persone con un patrimonio molto ampio. Gli elementi che condizionano la somma sono diversi. In primis, la presenza di figli e di beni da dividere di rilevante portata.

La riforma Cartabia ha accelerato i tempi, ma poco è cambiato. L’unico caso in cui una coppia può separarsi in Comune spendendo soltanto 16 euro è quello del divorzio consensuale in mancanza di figli a carico. Nel momento in cui le persone interessate sono già d’accordo su tutto e presentano una richiesta congiunta in cui esplicano i termini in questione, possono procedere con la rottura del matrimonio in modo low cost. Per tutti gli altri, la questione è ben diversa.

Divorzi diminuiscono del 13%: il motivo è economico

Il motivo per cui i divorzi diminuiscono sempre di più è dunque prettamente economico. Per evitare di mettere mano al portafoglio, soprattutto al termine della pandemia di Covid-19 e con l’inflazione alle stelle, dunque, molte coppie preferiscono rimanere insieme, almeno sulla carta. “Chi si separa moltiplica la povertà. Con 1.300 euro (lo stipendio di media di un coniuge, ndr) non sempre si riesce a sopravvivere”, afferma l’avvocato Luigi Cecchi.

Ettore Gassani, presidente dell’Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, però, ci tiene a fare delle precisazioni. “Le ragioni di questo tonfo sono molteplici e tra le principali annovererei anzitutto il tasso di nuzialità che è sceso vorticosamente (negli anni Settanta si celebrava mezzo milione di matrimoni, oggi solo 120 mila), inoltre c’è anche una componente culturale o religiosa. La separazione non scioglie il vincolo, quindi mantiene i diritti successori. Spesso viene scelta anche per questo. Una coppia su quattro tra quelle che si separano ha più di 65 anni, tra gli anziani il divorzio non è molto frequente

