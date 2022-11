Divorzio, a chi affidare cani? Decidono loro!/ “Custodia? Animali sono come figli…”

In caso di divorzio a chi viene affidata la custodia dei cani? Una coppia in Argentina si è rivolta al tribunale affinché lo stabilisse, ma il responso è stato sorprendente. Il giudice ha, infatti, lasciato che i cani decidessero con chi volevano vivere. A riportare la notizia il quotidiano Clarin, secondo cui i due anni in questione hanno risolto la questione. Popeye, di sei anni, ha espresso la sua preferenza per Amorina Bascoy, mentre Kiara, nove anni, ha preferito Emmanuel Medina. La coppia divorziante non ha però chiarito come i due cani abbiano comunicato la loro decisione…

Di fatto, questa vicenda, che qualche sorriso lo suscita inevitabilmente, ha comunque contribuito a stabilire un precedente legale in Argentina. Si può parlare di “famiglia multispecie” in cui non hanno diritti solo gli esseri umani, ma anche gli animali. “Ognuno di loro ha scelto con chi vivere. Non abbiamo avuto figli, quindi i nostri cani sono i nostri bambini. È un amore puro e nobile“, ha dichiarato Amorina Bascoy al giornale argentino.

DIVORZIO E CUSTODIA CANI: IL CASO ARGENTINO

Il fatto che i due cani abbiano scelto il “genitore” col quale vivere non vuol dire che debbano vivere lontano l’uno dall’altro. Infatti, tutti e quattro si incontrano almeno una volta alla settimana. “Non abbiamo problemi a vederci, nonostante il divorzio. Ci dimentichiamo l’uno dell’altro perché il solo fatto di passare del tempo con loro ci fa sorridere“, ha aggiunto Amorina Bascoy al quotidiano Clarin. Ha anche precisato che la possibilità che l’ex marito, con cui è finita dopo 15 anni di matrimonio, trovi un nuovo amore non la preoccupa, quel che conta è che alla nuova compagna piacciano i cani. Sulla vicenda si è espressa la stessa giudice, Diana Sica, che ha emesso la sentenza: “Gli animali, soprattutto quelli domestici, sono esseri sensibili che sentono, che mancano, che gioiscono, che soffrono e che acquisiscono abitudini“. Per questione di riservatezza non si sa come i due cani siano arrivati a comunicare le loro decisioni, ma secondo gli esperti di animali le preferenze canine sono facilmente identificabili.

