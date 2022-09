DIVORZIO A LAS VEGAS/ Su Rai 1 la commedia-sentimentale di successo

Divorzio a Las Vegas, il filmino Giampaolo Morelli

L’attore napoletano Giampaolo Morelli, nel cast di Divorzio a Las Vegas, deve la sua popolarità al simpatico personaggio dell’ispettore Coliandro, nato da un’idea dello scrittore-conduttore e sceneggiatore Carlo Lucarelli. Lo stesso Morelli è apprezzato anche come scrittore, infatti nel 2011 è uscito il suo primo libro. Si tratta di un romanzo di genere narrativo dal titolo “Un bravo ragazzo” che racconta in chiave spesso divertente la vita di un adolescente. La nota introduttiva del libro è firmata proprio da Carlo Lucarelli. Nato a Napoli il 25 novembre del 1974 è cresciuto nel quartiere Arenella figlio del famoso magistrato Mario Rosario Morelli. La sua carriera inizia quando da giovanissimo debutta nel mondo dello spettacolo tra cabaret e teatro. Dopo tante soddisfazioni da attore negli ultimi anni si è imposto all’attenzione del pubblico anche come regista. Nel 2020 infatti 7 ore per farti innamorare ha riscosso un successo davvero incredibile.

Divorzio a Las Vegas, film di Rai 1 diretto da Umberto Carteni

Divorzio a Las Vegas va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, 13 settembre 2022, a partire dalle ore 21.25. Si tratta di un film di genere commedia-sentimentale diretto nell’autunno del 2020 dal regista romano Umberto Carteni.

Oltre a Giampaolo Morelli e Andrea Delogu, che interpretano i personaggi principali, a completare il cast di Divorzio a Las Vegas ci sono Ricky Memphis, Gianmarco Tognazzi, Grazia Schiavo, Luca Vecchi e Vincent Riotta. Sicuramente da sottolineare è anche la sceneggiatura scritta da Alessandro Pondi, Paolo Logli, Riccardo Irrera e Mauro Graiani per questo film prodotto da Rodeo Drive e Rai Cinema e distribuito in Italia da 01 Distribution.

Divorzio a Las Vegas, la trama del film

Leggiamo la trama di Divorzio a Las Vegas. Il giovane Lorenzo (Giampaolo Morelli), che gli amici simpaticamente chiamano Ghandi, in occasione di una vacanza trascorsa in Nevada quando aveva solo diciotto anni conosce Elena (Andrea Delogu), una bella ragazza che lo fa immediatamente innamorare. Anche Elena ha perso la testa per Lorenzo e, nell’ultima notte di pazzia e in preda agli effetti di allucinogeni, decidono di andare a Las Vegas per sposarsi. Il matrimonio dura solo qualche ora, infatti i due giovani ritornano alla loro vita di sempre lasciandosi dietro la follia del momento appena vissuto. Passano circa venti anni, Elena è una manager in carriera e decide di accettare la proposta di matrimonio di Giannandrea Bertolini (Gian Marco Tognazzi), un uomo molto facoltoso; l’amica Sara (Grazia Schiavo), che nella vita è un bravo avvocato, le spiega che prima di convolare a nuove nozze deve annullare il precedente matrimonio con Lorenzo altrimenti incorre nel reato di bigamia. L’unico modo per risolvere il problema è ritornare nella città di Las Vegas insieme a Lorenzo e chiedere il divorzio in comune accordo. I due giovani non si sono mai più rivisti dal giorno del matrimonio ed ora tutto il passato ritorna. Elena e Lorenzo si ritroveranno dunque insieme in un viaggio che mai avrebbero immaginato di vivere, più che un’avventura sarà un viaggio alla scoperta dei loro veri sentimenti. Entrambi si rendono conto che quel matrimonio americano celebrato quasi per gioco anni addietro li tiene ancora molto uniti.

