Da Treviso è arrivata una sentenza – potenzialmente – storica perché apre per la prima volta al risarcimento dei danni morali e d’immagine all’interno di una causa di divorzio, con il (ormai divento ex) marito condannato dal tribunale a risarcire la (ex) moglie dopo che la sua relazione extraconiugale era diventata di dominio pubblico all’insaputa della donna, poi vittima di offese ed angherie da parte dei colleghi: una causa – appunto – storica perché potrebbe fare giurisprudenza e aprire a decine di altre denunce simili presentate da una delle parti lese nelle sempre più frequenti cause di divorzio; fermo restando – ma ci arriveremo – che il tradimento deve essere noto alla cerchia dell’ex coppia.

Femministe accusano membri dei movimenti Antifa "Siete stupratori"/ "Violenze dopo manifestazione a Bologna"

Partendo dal principio, la causa di divorzio al centro di questa sentenza venne avviata – ovviamente – dalla moglie attorno al 2012: la coppia al tempo condivideva oltre alla vita privata, anche quella lavorativa dato che erano i proprietari di una nota scuola di ballo trevigiana; mentre sembra che a partire dal 2009 l’uomo avrebbe iniziato a frequentare sempre più assiduamente una ballerina docente nella loro scuola fino al punto di uscire allo scoperto – più o meno volontariamente – con i colleghi durante una delle tante trasferte.

CCCP, l'addio definitivo/ Ferretti: "Siamo tutti vecchi, e le cose hanno un termine"

Divorzio e danni morali: cos’è successo alla ex coppia trevigiana

Proprio a quel punto la moglie dell’uomo avrebbe iniziato a notare l’atteggiamento ostile e talvolta vessatorio da parte dei colleghi e dei sottoposti sul luogo di lavoro e – nutrendo non pochi sospetti sul marito – avrebbe presto scoperto il tradimento: a quel punto – naturalmente – ha avviato la causa di divorzio che si è conclusa senza grossi colpi di scena, chiedendo al contempo anche un risarcimento per il danno alla reputazione che – per volere del giudice che ha trattato il divorzio – è finito al centro di una seconda causa civile.

"Come sta Papa Francesco? Non è più critico"/ Il medico: "Non si possono escludere future complicanze"

Alla fine, anche secondo il secondo giudice il danno morale si sarebbe verificato e l’uomo è stato condannato a pagare 10 mila euro di risarcimento per la lesione dei diritti fondamentali costituzionali della donna a “dignità personale e professionale, immagine, onorabilità e salute“: cifra – i 10mila euro – che sarebbe potuta essere anche superiore se nei sei mesi successivi al divorzio la ex moglie non fosse riuscita a trovare un nuovo partner.