L'avvocatessa di Chiara Ferragni interviene dopo l'annuncio del divorzio con Fedez: cos'ha detto

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai ufficiale. Dopo mesi di indiscrezioni e tensioni, i Ferragnez hanno messo fine a quello che è stato uno dei matrimoni più noti e seguiti del mondo dello spettacolo italiano. Secondo fonti vicine alla coppia, il 21 luglio il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza che sancisce il divorzio congiunto. A rappresentare il rapper sono stati gli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, mentre la Ferragni è stata assistita dalla legale Daniela Missaglia. Ed è proprio l’avvocatessa dell’imprenditrice digitale a rompere il silenzio, spiegando i dettagli dell’accordo raggiunto tra le parti.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, si tratta di un accordo reso possibile soprattutto grazie ad una “responsabile rinuncia” da parte della sua cliente. Di cosa si tratta? L’imprenditrice digitale ha scelto di non richiedere alcun assegno di mantenimento per i figli, Leone e Vittoria. Un gesto volto a tutelare i minori e ad evitare ulteriori conflitti giudiziari, nell’interesse della serenità familiare. Ad ogni modo i due bambini vivranno prevalentemente con la madre, ma trascorreranno del tempo anche con il padre.

Chiara Ferragni e Fedez: cosa c’è dietro il loro accordo

Secondo la legale di Chiara Ferragni, Daniele Missaglia, la rinuncia della sua assistita ha evitato un possibile contenzioso giudiziario e ha permesso di chiudere la vicenda nel modo più sereno possibile, almeno sul piano legale. Il desiderio principale di Chiara, infatti, è quello di proteggere la serenità dei figli e non esporli ulteriormente al clamore mediatico. Missaglia ha anche sottolineato come molte delle notizie circolate sulla stampa in merito alle condizioni dell’accordo siano state imprecise, superficiali o addirittura lesive della privacy della sua assistita. Difatti, le condizioni reali sarebbero molto più articolate di quanto riportato e sempre con l’obiettivo di tutelare i bambini.