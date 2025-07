Francesco Totti e Ilary Blasi, arriva la sentenza sugli orologi Rolex: ecco a chi dei due ex coniugi saranno affidati

Un nuovo passo in avanti è stato compiuto verso il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. In particolare, nelle ultime ore, ha trovato una sentenza ufficiale la spinosa questione dei Rolex, di cui a lungo si è parlato all’inizio di tutta la vicenda. Per chi non lo sapesse o l’avesse rimosso, tra i due ormai ex coniugi è nata una diatriba a causa di orologi Rolex contesi dalle due parti in lotta. Prima che la separazione fosse ufficializzata, ormai tre anni fa, Blasi prese i preziosi orologi, come da lei stessa ammesso in udienza. Tra questi pare ci fosse anche un costosissimo Daytona Rainbow, del valore di circa 500 mila euro.

Chi è Bastian Muller, il fidanzato di Ilary Blasi/ "Con lui mi sento felice e protetta"

Di quelli che inizialmente erano otto orologi, pare ne siano poi tornati quattro. Sta di fatti che il tribunale civile di Roma si è esposto chiaramene sulla vicenda, annunciando a chi dei due saranno ora affidati i preziosi beni.

“Affido condiviso” dei Rolex per Francesco Totti e Ilary Blasi: cosa significa

“Affido condiviso”, è quanto deciso dal tribunale, il che conferma già deciso in via interlocutoria nel 2023, ovvero che i Rolex saranno a disposizione di entrambi. Sia Ilary Blasi che Francesco Totti potranno dunque usufruirne, il che però implica che i due dovranno trovare un accordo per gestirne l’utilizzo. Una decisione che comunque sembra andare più a favore dell’ex calciatore della Roma, visto che la conduttrice ha affermato, in precedenza, che gli orologi erano stati un dono per lei dall’ex marito, cosa poi da lui negata. La parte legale ora sconfessa, in qualche modo, entrambi, affidando comunque a loro stessi il compito di gestirne il possesso ma senza impossessarsene in modo esclusivo. Certo, di fronte a tale sentenza, non è da escludere che uno dei due o entrambi possano impugnarla per fare ricorso.

Ilary Blasi, chi è: le prime pubblicità a tre anni/ Negli anni vari programmi di successo