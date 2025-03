Continua l’infinita epopea del divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara e martedì 11 marzo era stata fissata la prima udienza in tribunale. L’ex marito della donna, però, si è ritrovato con una brutta sorpresa: lei non si è presentata. Ma partiamo dal principio. Dopo la rottura definitiva le due parti avevano fatto richiesta di condizioni decisamente azzardate: Mauro Icardi ha chiesto il riconoscimento del tradimento della donna con il calciatore Keita Balde, mentre lei ha fatto domanda di ben 500mila euro mensili per il mantenimento.

Il procedimento arriva a complicarsi quando Mauro Icardi, che arriva con il jet privato a Milano insieme alla sua nuova fidanzata China Suarez attendendo con ansia di mettere fine al contratto di matrimonio con l’ex moglie. Sorge però un problema che nessuno si aspettava: Wanda Nara non si è presentata in tribunale ma è rimasta a Buenos Aires, luogo in cui si è trasferita in modo definitivo dopo aver vissuto in Europa per diverso tempo. Sembra che la donna non abbia partecipato all’udienza per due motivi principali: il primo riguarda il figlio Benedicto Lopez, che sarebbe seguito dalla psicologa dopo un’accusa gravissima.

Il figlio di Wanda Nara avuto dall’ex marito Maxi Lopez ha raccontato di essere stato maltrattato da Mauro Icardi e per questo motivo sarebbe ora seguito da una psicologa della scuola. Dopo questa confessione, pare che Wanda e l’ex marito abbiano deciso di denunciare il calciatore, anche se rimangono ancora oscuri gli esiti della vicenda. Il secondo motivo che avrebbe spinto Wanda Nara a non presentarsi in tribunale da Mauro Icardi, sarebbe – secondo la giornalista argentina Yanina Latorre – l’impuntatura sul cambiare giurisdizione e affrontare tutta l’udienza nel suo Paese.

“Quello che vuole davvero Wanda è prolungare questa situazione e ritardarla, non so a quale scopo“, ha spiegato Angel de Brito, esperto di cronaca rosa che segue pedissequamente il caso degli ex coniugi. Intanto, Mauro Icardi non si è risparmiato in tema di spese per raggiungere l’Italia. Le prime indiscrezioni parlano di una cifra pari a 300mila dollari per il suo viaggio nel Bel Paese insieme alla sua nuova fidanzata. Ad ogni modo, il calciatore non si arrende e continua a lottare per dimostrare i tradimenti dell’ex moglie e dunque raccontare tutto davanti al giudice.