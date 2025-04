Francesco Totti e Ilary Blasi, chi ha tradito per primo? Spunta il nome

Sembra essere arrivata la resa dei conti tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il loro divorzio, finito spesso su tutti i giornali, prosegue con l’iter e questa volta c’è un colpo di scena che potrebbe cambiare il corso degli eventi: testimoni scottanti hanno parlato e tutto sembrerebbe essere a favore dell’ex marito della conduttrice. Oggi, l’ex capitano giallorosso e la Blasi sono in causa per la separazione con addebito e restano tante le vicende da chiarire: chi è stato il primo a tradire?

Non solo, resta in sospeso anche il fatto del mantenimento, dato che Ilary percepisce 12.500 euro al mese dall’ex marito ma vorrebbe di più. Francesco Totti, invece, richiede di abbassare la quota, dato che è lui a pagare il 75% delle spese scolastiche dei figli. Ma a scandalizzare è la questione del tradimento, dato che più volte Ilary Blasi ha battuto chiodo sul fatto di essere stata la prima vittima, accusando il calciatore di essere stata tradita con Noemi Bocchi. Invece, Cristiano Iovino ha rotto il silenzio e ha ribaltato le carte in tavola dando ragione a Totti.

Divorzio Totti Blasi, l’ammissione di Cristiano Iovino: “Alessia Solidani ci aiutava“

Notizia scottante dal settimanale Chi, che riporta parole sconvolgenti su Cristiano Iovino e l’ex moglie di Francesco Totti: “Il personal trainer, infatti, ha appena testimoniato di aver avuto una relazione con Ilary“, riporta il giornale, “iniziata con una conoscenza sui social alla fine del 2020 e proseguita nel 2021 in maniera segreta, con incontri favoriti dalla miglior amica di Ilary, Alessia Solidani“. In base alla difesa in tribunale, Francesco Totti avrebbe iniziato a frequentare Noemi Bocchi solo dopo aver scoperto i tradimenti con Iovino tramite il cellulare dell’ex moglie, iniziando il flirt con la nuova fidanzata dal 2022.

Insomma, al momento Francesco Totti sembra essere in netto vantaggio nei confronti dell’ex moglie anche se ancora non è stato provato niente. Infatti, se si venisse a scoprire che Noemi Bocchi e il calciatore si frequentavano già prima della separazione a prescindere dal flirt della conduttrice con Cristiano Iovino, potrebbe ribaltarsi di nuovo la questione. Al momento, invece, non rimane che attendere la nuova udienza per scoprire ulteriori retroscena.