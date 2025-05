Wanda Nara e Mauro Icardi si trovano ancora al centro delle polemiche per il loro divorzio, ormai diventato al pari di una soap del calibro di Beautiful. Cosa sta succedendo oggi? In seguito all’ultima udienza del 28 maggio dove si sono ritrovati l’uno di fronte all’altro al Tribunale di Milano, sono arrivate nuove indiscrezioni sulle richieste di mantenimento dell’influencer e non solo. Durante la giornata dell’udienza Wanda Mara è arrivata con una Lamborghini rosa, mentre l’ex marito ha adottato tutt’altro atteggiamento.

China Suarez spiazza su Mauro Icardi: "Non escludo il matrimonio, e i figli..."/ La frecciatina a Wanda Nara

Dopo ben tre ore in tribunale, ancora non sono riusciti a trovare un accordo, soprattutto riguardo ai tre punti più dibattuti negli ultimi mesi, quali l’affidamento dei figli, la cifra del mantenimento e la divisione dei beni. Dopo il matrimonio finito malissimo, Mauro Icardi è assistito dagli avvocati Raffaele Rigitano e Valeria De Vellis che si stanno impegnando per evitare di versare soldi a Wanda Nara. Infatti, pare che la donna sia in grado di mantenersi da sola con un guadagno autonomo che le permette di fare una vita ben più che dignitosa. Ma lei non cede, e ha richiesto una somma da capogiro.

Mauro Icardi sposa China Suarez? Reazione choc di Wanda Nara/ "Gli anelli? Me li compro da sola"

Divorzio Wanda Nara e Icardi: la risposta dei legali sull’infedeltà

Assistita da Giuseppe Di Carlo, Wanda Nara ha dichiarato di voler ricevere un mantenimento pari a 200.000 euro, cifra che avrebbe speso negli scorsi otto mesi per prendersi cura dei figli. Invece, gli avvocati del calciatore si oppongono alla richiesta provocando la risposta degli avvocati come Mauricio D’Alessandro, che ha messo i puntini sulle ì: “Il dovere della fedeltà è reciproco. Il fatto che lui se ne sia andato con China (Suárez) non significa che Wanda possa andarsene con Keita (Baldé).“, spiega il legale rispetto alla questione dei tradimenti, “Le infedeltà non vengono risarcite e, in ogni caso, se ci fossero state infedeltà da entrambe le parti, la legge italiana prevede, come già in Argentina, il divorzio per colpa di entrambe le parti“.