Dj Cooper squalificato perché incinto/ Basket, urine dell’amica all’antidoping e…

Arriva dal basket una notizia incredibile con Dj Cooper che è stato squalificato perché incinto. All’esame antidoping infatti l’uomo è risultato in stato interessante, questo ha portato ad aprire un’indagine che ha mostrato come avesse presentato le urine di una sua amica. Il playmaker americano sapeva bene che non avrebbe superato il test della FIBA, ma ha commesso un errore clamoroso presentando le urine di una ragazza che si era prestata per coprirlo. La Federazione internazionale ha così deciso di squalificarlo per due anni dopo che all’interno delle urine era stato rilevato l’ormone GHC prodotto dalla placenta quando si è in gravidanza. Appare scontato che la donna, al momento del patto con Dj Cooper, non sapesse di aspettare un bambino.

Dj Cooper squalificato perché incinto, una carriera in giro per il mondo

Dj Cooper è stato squalificato perché dopo il test antidoping è risultato incinto, a causa di uno scambio delle urine atto a manipolare i risultati. Il playmaker era pronto ad acquisire il passaporto bosniaco per andare a giocare le qualificazioni agli Europei 2021 con la nazionale balcanica. Un espediente che gli avrebbe permesso anche di diventare comunitario sul mercato europeo dei free agent. In passato aveva già giocato in Francia, Grecia e Russia infatti aveva vestito le maglie di Monaco, Aek Atene, Panathinaikos e Karsnojarsk tra le altre. Arrivato a 29 anni probabilmente dopo la squalifica avrà modo di tornare a giocare per chiudere in crescendo la sua carriera.

