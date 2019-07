DJ JAD, ARTICOLO 31/ “Con J-Ax non abbiamo mai litigato ma…”

Dj Jad è tornato con J-Ax a dare vita agli Articolo 31, il celebre gruppo musicale hip hop che negli anni ’90 ha conquistato le classifiche dei dischi a suon di hit. Un ricongiungimento avvenuto in occasione di 25 di carriera della band che per l’occasione è tornata anche dal vivo con una serie di date sold out. Ad annunciarlo mesi fa J-Ax sui social: “gli Articolo 31 tornano finalmente assieme esclusivamente per le 5 date al Fabrique il 15,16,17,21 e 22 ottobre”. Così il rapper di “Ostia Lido” annunciava la Reunion con il vecchio caro amico con cui in passato ha avuto una serie di battibecchi. “Io e Jad abbiamo fatto finalmente pace” ha detto J-Ax su Instagram condividendo con i fan quanto successo con l’amico: “abbiamo messo una pietra sopra ad anni in cui non ci siamo risparmiati critiche e malignità, ma siamo anche uomini abbondantemente adulti e i veri uomini riescono a perdonare gli amici. Nella vita, del resto, possiamo comprare tutto, tranne le persone che ci stanno vicino e a cui vogliamo bene”.

Dj Jad: cosa era successo con J-Ax?

Ma cosa è realmente successo tra J-Ax e Dj Jad degli Articolo 31? La polemica tra i due era scoppiata per via dell’utilizzo del marchio della band. Dopo la separazione, infatti, Dj Jad aveva cercato di riportare in auge il gruppo hip-hop rivelando però delle problematiche di tipo legale. “Ti mando un video, perché ogni volta che ho provato a scrivere non mi hai mai risposto. Stendiamo un velo pietoso sulle nostre vicende personali” aveva detto su Facebook il dj attaccando duramente J-Ax “mi hai fatto passare per accattone, hai sputato sulle nostre canzoni e la nostra storia”. Il dj ha poi precisato le sue intenzioni di far rivivere gli Articolo 31 dicendo chiaramente che non voleva rimpiazzare J-Ax come frontman: “alla base c’è il mio bisogno più profondo di rimettermi in gioco”.

Dj Jad su J-Ax: “non abbiamo litigato”

Lo stesso Dj Jad ci ha tenuto a precisare che, tralasciando questo piccolo problema di tipo legale dovuto all’utilizzo del nome Articolo 31, non ha mai avuto alcun tipo di screzio o litigio con J-Ax. “Non abbiamo litigato e anzi sono contento per i suoi traguardi. Ma io ci tengo a portare avanti i miei valori, è una questione di etica. Ho un solo grande rammarico: il fatto che non sia venuto neanche al funerale di mia mamma quando lei gli dava sempre il piatto di pasta. Ho ricevuto solo un sms…” ha detto in passato Dj Jad che ha poi proseguito sottolineando: “amo e rispetto il mio passato, ma sono contento di vivere il mio presente”. Oggi nel presente del dj c’è la Reunion con gli Articolo 31: pace fatta tra i due con tanto di video annuncio di J-Ax : ” tempo di tornare a cantare tutti assieme. Abbiamo tanto da recuperare”.



