Dj Jad, chi è la moglie Giusy Santoro e la figlia Sophia/ Un amore lontano dal gossip

Giusy Santoro e Sophia sono la moglie e la figlia di Dj Jad, alias Vito Luca Perrini, conosciuto dal grande pubblico per il duo musicale Articolo 31. Considerato uno dei disc jockey più famosi del panorama italiano, Dj Jad con J-Ax ha fondato negli anni ’90 gli Articolo 31, una delle primissime band rapper affermatasi nel panorama musicale italiano. Un successo travolgente e straordinario per il duo che nel 1996 conquista le classifiche di vendite con il disco “Così com’è” contenente super hit del calibro di “Tranqi Funky”, “Domani”, “Non c’è rimedio”, “Il funkytarro” e “2030”. Un disco che ha segnato un’epoca e ha segnato la storia della musica rap italiana. “Questo disco ci ha dato successo, noi eravamo giovani, la comunità hip-hop cominciava a darci dei venduti… Ai tempi c’era posto per un rapper alla volta, quello era l’anno nostro. Sentivamo il risentimento di tutto il resto della scena, un po’ ci spezzò il cuore” – ha detto il dj durante un’intervista rilasciata a Radio Deejay.

Non solo il duo ha anche ricordato come sono nati gli Articolo 31: “sono andato nello studio di Franco Godi (il loro primo produttore, ndr) e gli ho parlato due ore di hip-hop. E lui a un certo punto mi ha detto: ‘Da domani vieni qua e fai quello che vuoi’. È stata una cosa bellissima, ha creduto da subito in noi”.

Dj Jad, tutto tace sulla moglie Giusy Santoro e sulla figlia Sophia

Non solo il successo con gli Articolo 31 e come disc jockey. Dj Jad è anche un marito e padre sposato da tantissimi anni con la donna della sua vita: Giusy Santoro. Un matrimonio celebrato nella bellissima cornice di Positano. Dal loro amore è nata anche Giusy, la sola ed unica figlia a cui il musicista è legatissimo. Non è dato sapere di più sulla moglie del disc jockey né tantomeno della figlia, visto che è molto restia a parlare della sua vita privata e sentimentale. Per esempio non si sa dove vivano e quale sia lavoro della moglie Giusy Santoro.

