Dj Linus sta male: assente a Radio Deejay/ “Niente lavoro, ho problemi alla schiena”

Problemi alla schiena per Dj Linus. Il conduttore di Radio Deejay era assente oggi nella puntata di “Deejay Chiama Estate”, quindi è scattato subito l’allarme tra i fan. E Linus ha dovuto quindi svelare via social cosa gli è successo. La sua assenza si è fatta sentire. Alla conduzione oggi erano presenti la solita “spalla” Nicola Savino e Nikki. Nessuna traccia invece del conduttore radiofonico. L’inedita coppia non ha raccontato le ragioni dell’assenza del popolare conduttore, ma lo ha salutato sui social con una frase sibillina. «Non è Deejay senza te, torna presto fessacchiotto». Inevitabilmente questo post ha scatenato l’interesse e la preoccupazione dei fan che hanno cominciato a interrogarsi sull’assenza di Linus. Poche ore dopo è stato svelato l’arcano. È stato lo stesso Pasquale Di Molfetta, questo il nome all’anagrafe di Dj Linus, a spiegare cosa gli è successo per rassicurare i fan.

DJ LINUS STA MALE: ASSENTE A RADIO DEEJAY

Dj Linus con un lungo post su Instagram ha spiegato di non sentirsi bene. «Ok, ho giocato la carta della privacy ma non funziona», ha esordito Pasquale Di Molfetta su Instagram. E quindi ha spiegato la scelta di uscire allo scoperto: «Ormai siamo tutti drogati di conoscenza e curiosità, quindi meglio essere trasparenti». Dj Linus ha quindi spiegato di non essere mancato perché è in vacanza. «Non sono in giro in bici, non sono ammalato. Sto solo facendo un tagliando alla mia schiena che non è molto felice di tutti i chilometri che ho fatto in questi anni». Niente di grave comunque: «Una di quelle cose che si possono fare a vent’anni come a settanta, prima che arrivi il solito battutaro». E quindi il famoso dj resta lontano dal lavoro per un paio di settimane. «Devo starmene buono buono, e quindi niente radio, niente lavoro, niente di niente. Spero per il 22 di essere sufficientemente a posto, almeno per tornare a fare il programma».





