Dj Massimo Alberti, chi è?/ “Con Amadeus bisogna pedalare”

Dj Massimo Alberti e l’amicizia indissolubile con Amadeus

Dj Massimo Alberti fa ballare tutta l’Arena di Verona e il pubblico di Raiuno per Arena Suzuki 60 70 80 90. “Fare questo programma, lavorare con l’amico Amadeus, a questi livelli alti bisogna pedalare e concentrare sull’obiettivo che sta riuscendo”, ha racconta a valseriananews.it alla vigilia del programma. “Cosa dico ai giovani che vogliono fare i dj? Non abbiate fretta, perché prima o poi il sogno si avvera. La musica è da comprare, che sia il vinile o il cd, è bello avere il supporto”. Applausi a scena aperta per il noto deejay durante la serata nel capoluogo veneto. Massimo si gode il bagno di folla, dopo tanta gavetta ed un successo per cui si sente enormemente grato.

Massimo Alberti/ Chi è, vita privata del "Dj Massimo" creatore di Radio Mix

Dj Massimo Alberti, il successo di Radio Mix. E poi…

Forse non tutti sanno che Massimo Alberti è stato l’inventore di quello che è considerato un programma storico nel mondo radiofonico, ovvero Radio Mix, che aveva come caratteristica il passaggio trenta canzoni in soli 30 minuti. Come dicevamo, Massimo Alberti ha fatto tanta gavetta prima di arrivare al successo. Con il suo talento ha girato l’Europa: non a caso ha suonato in Spagna, Francia e Grecia. E’ diventato, successivamente, uno dei supporter ufficiali di Biagio Antonacci, del gruppo Zero Assoluto, Marco Mengoni, Le Vibrazioni e i Duran Duran. Questa sera, su Raiuno, la scena è tutta – o quasi – per lui.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA