Dj Massimo Alberti, chi è?/ Gli esordi a 13 anni e il supporto del fratello Massimo, suo ‘maestro’

Chi è dj Massimo Alberto, che suona all’Arena Suzuki 60′ 70′ 80′ e…90′ con Amadeus

Massimo Alberti, noto a tutti come dj Massimo, è uno degli storici nomi di RTL 102.5. È dj famoso in Italia e all’estero e il pubblico di Rai1 lo ritrova al fianco di Amadeus nel programma Arena Suzuki 60′ 70′ 80′ e…90′. Dj Massimo ha iniziato a fare questo mestiere dall’età di 13 anni e il suo talento lo ha preso reso noto anche all’estero, dalla Spagna alla Grecia oltre che in Italia. Negli anni ha anche lavorato con grandi cantanti, per citarne alcuni: Biagio Antonacci, Marco Mengoni ma anche i Duran Duran.

Arena Suzuki 60 70 80 90, 2a PUNTATA/ Diretta e scaletta: Rita Pavone si scatena!

Massimo Alberti vive a Milano e è molto noto non solo nell’ambito della musica ma anche della TV e dello spettacolo. Parlando di vita privata, di DJ Massimo si conosce poco. Ciò che sappiamo, come sottolinea donnaglamour.it, è che ha un fratello, Massimo, che pare sia stato per lui un vero e proprio maestro, e che lo avrebbe costantemente supportato nel suo percorso come disc jockey. Sarebbe dunque stato una mano e un sostegno importante per il lungo corso della sua carriera di successo.

LEGGI ANCHE:

MONSTER TRUCK/ Su Italia 1 il film con Lucas Till poco apprezzato dalla criticaALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA/ Su Rete 4 il film con Brad Pitt basato su un racconto fatto a Steven Knight

© RIPRODUZIONE RISERVATA