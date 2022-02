Dj Massimo Alberti chi è/ Lo show con Amadeus a Sanremo 2022

Questa sera Amadeus darà spettacolo sul palco del Festival di Sanremo 2022 con uno show insieme a Dj Massimo Alberti, una icona di Rtl 102.5 e uno tra i dj italiani più acclamati nel panorama nazionale. Dj Massimo Alberti ha iniziato a suonare in discoteca da giovanissimo, all’età di 13 anni insieme a suo fratello Maurizio. Nel corso degli anni il dj è diventato il dj supporter ufficiale di artisti come Biagio Antonacci, Zero Assoluto, Marco Mengoni, Le Vibrazioni e Duran Duran.

Massimo Alberti nel 1989 inventa Radio Mix, un programma che è diventato con il tempo un culto dei mixati radiofonici che proponeva a tutti gli ascoltatori 30 canzoni mixate e remixate in un tempo di 30 minuti in totale.

Dj Massimo Alberti show a Sanremo 2022 con Amadeus

Durante la quarta serata di Sanremo 2022 Dj Massimo Alberti accompagnerà Amadeus che per l’occasione indosserà i panni di vocalist e proporrà a tutti gli spettatori del Festival una selezione di brani anni ’70, ’80 e ’90 con un format sperimentato in autunno all’Arena di Verona con l’intento di “Celebrare i decenni più felici ed iconici della musica italiana e dei grandissimi successi internazionali”.

