Dj morta, autopsia sul piccolo Gioele/ “Corpo compromesso, trovate tracce di pietre”

E’ stata eseguita stamane l’autopsia sui resti del corpo del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, trovato senza vita nei boschi non lontano dall’A20 Messina-Palermo. Stando a quanto appreso dai colleghi dell’agenzia Adnkronos, nel corpo del bimbo sono state rinvenute delle pietruzze che potrebbero essere utilizzate dai periti per stabilire non soltanto il luogo della morte ma anche la data del decesso. Daniela Sapienza, medico legale della task che ha eseguito nelle scorse ore l’esame autoptico al Policlinico di Messina, ha spiegato che l’autopsia sarebbe servita per effettuare dei «rilievi antropometrici», e anche «Per correlare il soggetto all’età anagrafica, sesso, e quanto utile per fare i rilievi antropologici». «E quindi, all’identificazione». «Poi andiamo a vedere – aveva aggiunto prima dell’esame il medico legale – se ci sono segni di lesività macroscopica su questi resti e infine vediamo di determinare l’epoca della morte»

DJ MORTA, AUTOPSIA AL PICCOLO GIOELE: IL COMMENTO DEL LEGALE DELLA FAMIGLIA

Nel contempo proseguono gli accertamenti presso il laboratorio genetico forense della polizia scentifica di Palermo, concentrati in particolare sull’analisi di sei tracce biologiche ritrovate sulla Opel Corsa di Viviana, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto a Caronia. Restano ancora diverse le piste battute dagli inquirenti, a cominciare da quella che vuole il piccolo Gioele essere morto dopo incidente in auto perchè il seggiolino in cui alloggiava non era allacciato, come scrive Il Messaggero in data odierna, 26 agosto. Intanto è uscito allo scoperto Claudio Mondello, cugino e legale di Daniele Mondello, padre di Gioele, che ha spiegato: «Il miasma (l’odore malsano lasciato dal cadavere ndr) è ancora presente nell’aria. Mi chiedo come sia possibile che nessuno, non solo di coloro che si sono adoperati per le ricerche, ma anche degli abitanti del luogo, non abbia percepito questo cattivo odore. Eppure è una zona con una certa densità abitativa». E ancora: «Anche il cadavere di Viviana era a 15-20 metri da una proprietà recintata – aggiunge – è impossibile che nessuno abbia visto, anzi sentito, alcunché». In merito all’autopsia su Gioele, invece, è emerso che il cadavere «è abbastanza compromesso – le parole di Giuseppina Certo, medico legale e consulente della famiglia di Daniele Mondello – allo stato non è possibile ricavare elementi utili se non da tutti i fattori che potranno emergere sale indagini specialistiche», senza però sbilanciarsi sulle effettive cause di morte.



