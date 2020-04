Dj Prezioso, set per Pasquetta “Per smaltire il pranzo”/ Video, pezzi storici ed Edm

Il grande Dj Prezioso, nome d’arte di Giorgio Prezioso, ha pubblicato quest’oggi un video sulla propria pagina Instagram, un filmato in cui lo stesso disk jockey ha voluto fare gli auguri ai suoi fan alla sua maniera, ovvero, mixando. Il video mostra il 49enne dj romano mentre mixa una serie di brani fra di loro, con una tecnica e una maestria che da sempre lo contraddistinguono. Il filmato, della durata di 4 minuti e 42 secondi, inizia con le immagini del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, mentre questi, ovviamente montato, dice: “Noi dobbiamo combattere contro due nemici: il primo è il virus, il secondo è Prezioso. Vi mandiamo i carabinieri ma li mandiamo con i lanciafiamme”. A quel punto parte la musica e il Dj più veloce d’Italia si destreggia fra brani storici, come ad esempio “Everybody” degli Eiffel 65, ma anche “Run away, turn away” di Smalltown Boy, ad altri ben più moderni e recenti. Un filmato decisamente appetibile che i fan hanno apprezzato riempiendolo di like e di commenti.

DJ GIORGIO PREZIOSO E IL FILMATO CON BARBARA D’URSO

Dj Giorgio Prezioso era salito alla ribalta delle cronache poche settimane fa dopo aver realizzato un video decisamente divertente con protagonista Barbara D’Urso, la regina di Canale 5. Montando le immagini della conduttrice di “Live” con la musica e le parole della famosa Gioca Jouer di Cecchetto, Prezioso aveva dato vita ad una sorta di tutorial su come lavare le mani in tempi di emergenza da coronavirus come appunto quella che stiamo vivendo ora. Dj Prezioso ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, all’età di 16 anni, affiancato dal fratello che collaborava con Jovanotti alla discoteca Veleno di Roma. Nel 1991 venne assunto da Radio Deejay dopo aver vinto una competizione per dj e da quel punto la sua carriera ha preso il volo.





