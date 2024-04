DJ Ringo e Sebastiano Lombardi, chi sono gli ex mariti di Eleonoire Casalegno/ Tanti flirt dopo il divorzio

Chi sono DJ Ringo e Sebastiano Lombardi, gli uomini più importanti per Elenoire Casalegno

DJ Ringo e Sebastiano Lombardi sono gli ex di Elenoire Casalegno. La showgirl ha avuto due storie importanti, seppure entrambe fallite dopo non moltissimo tempo. La prima con Rocco Maurizio Anaclerio, questo il nome all’anagrafe, negli anni Novanta. Dalla loro unione è nata nel 1999 la figlia Swami. Nonostante si siano lasciati, i due hanno mantenuto ottimi rapporti, come testimoniano anche le fotografie insieme pubblicate sui social network proprio dalla ragazza.

Nel 2014 Elenoire Casalegno è poi convolata a nozze con l’italo-americano attuale direttore di Rete 4. Un matrimonio esclusivamente “per amore”, l’ha definito lei. La rottura però è arrivata dopo soli tre anni (e due precedenti di fidanzamento). “Non credo sia stato un errore. Tra noi c’è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti. I nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente”, ha affermato a Verissimo dopo l’annuncio della rottura, dato subito dopo l’uscita di lei dalla casa del Grande Fratello Vip.

Gli altri ex compagni di Elenoire Casalegno: da Vittorio Sgarbi a Omar Pedrini

La lista di ex compagni di Elenoire Casalegno però è ancora molto lunga. Agli inizi della sua carriera la showgirl ebbe una relazione con il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Poi due esponenti del mondo della musica italiana: J-Ax, Francesco Facchinetti e Omar Pedrini. Quest’ultima con l’ex leader dei Timoria è stata la storia più lunga, durata 7 anni. Una frequentazione ci sarebbe stata anche con Daniele Bossari e un flirt con Matteo Malacco, celebre chirurgo.

Non mancano le relazioni avute da Elenoire Casalegno con uomini non appartenenti al mondo dello spettacolo, ma di loro si sa poco. Soltanto i nomi: Alessandro e Andrea. Non è dato sapere se con quest’ultimo stiano ancora insieme oppure no, perché la coppia non è molto presente sui social network.

