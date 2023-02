Dj Ringo: “Ho visto cocaina a quintali”/ “Ma non fumo e non bevo. Le belle donne…”

Dj Ringo (vero nome Rocco Anaclerio) ha analizzato la sua vita privata sulle colonne del settimanale “Specchio”, distribuito in abbinamento con il quotidiano “La Stampa”. Innanzitutto, l’ex di Elenoire Casalegno, da cui ha avuto una figlia, Swami (oggi 23enne, ndr), ha ricordato la sua gioventù: “Le donne sono importanti, ancor di più quando sei ragazzo, fai il dj e sei carino, guidi belle macchine e belle moto, con le modelle che arrivano a Milano due mesi e volevano star bene…”.

Oggi, però, la musica è cambiata: dj Ringo ama la sua attuale compagna di vita, Rachele Sangiuliano, da 16 anni a questa parte. Non rinnega, tuttavia, il passato, tantomeno quello in ambito musicale, con i primi esordi radiofonici: “Eravamo io e i miei amici, la radio stava in soffitta e si sentiva in un chilometro quadrato nel quartiere. Una volta i nostri genitori si sono insospettiti, ci hanno seguito e trovato con le cuffie in testa a trasmettere. I primi dischi li ho messi su a 14 anni, intanto suonavo in una band rockabilly, i Bats“. Poi, nel ’78 Ringo volò a Londra e rimase per 6 mesi “in uno squat, una casa occupata: prendevo il sussidio e lavoravo in un pub”.

DJ RINGO: “A LOS ANGELESE VEDEVO BELLISSIME DONNE E QUINTALI DI COCAINA”

A “Specchio”, il deejay ha successivamente confidato che fece il servizio militare fra i parà della Folgore, dove conobbe un sergente americano che lo invitò a Los Angeles. Lì, andò a suonare nei locale: “Ero nella California degli anni ’80. Mi ritengo fortunato: c’erano i film, gli attori, l’esplosione di Hollywood. La sera finivo di fare il dj all’una e mezza e poi andavo alle feste dove servivano gli inviti. Giravano bellissime donne e cocaina a quintali… Io che non fumo e non bevo ero molto colpito”.

Un’altra enorme passione di dj Ringo è la moto: “Mi piace tantissimo la pista e gareggio in Fast Endurance con la Guzzi, sono uno dei pachidermi lì in mezzo, sono più giovani di me”. E il rock di oggi in Italia? “I Måneskin sono un prodotto di marketing, una pop glamour band che pensa troppo a essere vestita da Gucci. Fast food, non cibo”. Infine, i calci alle rose di Blanco a Sanremo sarebbero dovuti alla scarsa “esperienza di palco: ne avesse avuta, si

sarebbe tolto le cuffie e sarebbe andato avanti lo stesso".











